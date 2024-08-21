Жах для РФ у Серебрянському лісі: ЗСУ знищили склад та техніку окупантів

На Луганщини прикордонники знищили великий склад боєприпасів окупантів, та зупинили просування ворожої піхоти.

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ЗСУ у Серебрянському лісі розбили склад РФ / колаж: Главред, фото: скриншот з відео

На Луганщині ЗСУ ведуть запеклі бої проти окупантів. Недавно прикордонники показали ефектне відео, як вони за допомогою РСЗВ знищили склад боєприпасів та техніку росіян. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

За допомогою реактивної системи залпового вогню українські захисники з підрозділу "Помста" завдали нищівного удару по бліндажах та військових складах окупантів на Луганщині. Відповідне відео бійці виклали на своїй сторінці в Telegram.

відео дня

Прикордонники зупинили на днях просування ворога та завдали потужних ударів по складах боєприпасів. Крім того, як розповідають в ЗСУ, військові знищили багато техніки.

Разом із артилерією бригади "Буревій" та Першою президентською бригадою прикордонники утримують регіон біля Серебрянського лісу, де окупанти накопичили значну кількість техніки та особового складу.

В ДПСУ підтвердили, що у районі Серебрянського лісництва наші воїни продовжують вибивати ворога та займають його позиції.

Що відомо про Серебрянський ліс Серебрянський ліс (Серебрянський заказник) - один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення, повідомляє Вікіпедія. Ботанічний заказник розташований за 8 км на південний захід від міста Кремінна у Кремінському районі Луганської області, на території кварталів 110–113, 131 Серебрянського лісництва Державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство". Під час російського вторгнення через ліси тривалий час (з осені 2022 року) проходить лінія фронту. Екосистеми заказника зазнали значних пошкоджень внаслідок військових дій.

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Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що операція ЗСУ в Курській області може бути лише відволікаючим маневром, а тим часом українські війська можуть відбити Крим.

Також стало відомо, що західні ЗМІ впевнені, що операція в Курській області буде марною, якщо західні країни не дадуть дозвіл Україні бити своїм далекобійним озброєнням по території РФ.

Після атаки дронами на нафтобазу у Ростовській області пожежа там триває вже чотири дні, поки неможливо назвати точні наслідки, адже на супутникових знімках видно лише густий чорний дим.

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