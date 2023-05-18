'Вік, стрес, робота шкідлива': у ГУР розповіли, наскільки серйозна хвороба у Лукашенка

Юсов зауважив, що Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка, проте фізична смерть білоруського диктатора матиме наслідки для РФ.

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У ГУР розповіли, наскільки серйозна хвороба у Лукашенка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зараз справді хворіє. Втім, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок його смерті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Вік, стрес, робота шкідлива… Так, хворіє", - сказав Юсов, коли його попросили прокоментувати інформацію щодо можливої хвороби Лукашенка.

Однак, на думку представника української розвідки, у білоруського диктатора не надто серйозна хвороба.

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"Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров’я, а на більш складні геополітичні процеси", - зазначив Юсов.

Натомість, за його словами, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. Водночас Юсов зауважив, що у будь-якому разі фізична смерть білоруського диктатора матиме наслідки для країни-агресорки Росії. "Я думаю, що це буде кризова ситуація", - сказав він.

Представник ГУР зазначив, що Лукашенко іноді хворіє, тому що, на відміну від Путіна, у нього немає двійників. Водночас Юсов висловив сумнів у тому, що справжній президент РФ живий.

"Лукашенко, наприклад, справжній. У нього двійника немає, тому він іноді хворіє. Щодо Путіна, ми розуміємо технологію використання двійників, знаємо приблизно, чим один від одного відрізняється. А чи справжній він, це покаже експертиза, яка обов'язково буде на міжнародному трибуналі", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання.

В Держдумі країни-агресори Росії підтвердили хворобу Лукашенка, однак намагаються переконати, нібито "нічого смертельного в цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенко "просто потрібен відпочинок".

15 травня білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня. У Мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована.

Дивіться відео про те, як Росія може відібрати владу у Лукашенка на тлі хвороби:

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