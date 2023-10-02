"За помилки доводиться платити": Огризко пояснив, чому РФ напала на Україну

Зараз Україна страждає від того, що не хотіла бачити в Росії ту загрозу, якою вона є.

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Володимир Огризко пояснив, чому Путін напав на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко пояснив, чому Росія напала на Україну.

Під час чату на Главреді Огризко згадав свій же прогноз, який він зробив за кілька днів до вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Тоді в одному з ток-шоу на пряме запитання про те, чи нападе Росія, він відповів "ні".

"Сказав я так тому, що кількості зібраних Росією сил було недостатньо для того, щоб вести повномасштабну війну, але воно було достатнім для бліцкригу, швидкого захоплення влади в Києві, повалення українського уряду та президента і проголошення якихось маріонеткових режимів типу Янукович-2. Я вважав, що такий бліцкриг неможливий, бо розумів: якщо Росія увійде в Україну, їй буде важко з неї вийти. Власне, так і сталося", - сказав дипломат.

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Огризко пояснив, що Росія ніколи не вважала Україну рівною собі.

"Москва не вважає нас окремим народом, окремою нацією, для неї українська мова – це говір, для неї немає української культури, ми з вами для Росії – "люди другого сорту". Хіба що в Росії є кілька десятків справжніх інтелектуалів, правда, вони вже багато років живуть на Заході та давно відірвалися від російської дійсності, мислять категоріями цивілізованого світу. А решта - це море дикості, яке живе за принципами сили, брутальної сили і т.п.", - зазначив дипломат.

Огризко додав, що "сьогодні ми і страждаємо від того, що не хотіли бачити в Росії ту загрозу, якою вона є".

"Ну, що ж, за помилки доводиться платити. І ми платимо за це зараз страшну ціну. Але врешті-решт ми зробимо з цього висновки раз і назавжди. Після нашої перемоги ми повинні будемо зробити все, щоб з території, яка зараз називається Російською Федерацією, більше ніколи та ні для кого не виходила загроза. І це в наших силах", - резюмував Володимир Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Як повідомляв Главред, раніше Володимир Огризко розповів, які поразки російських військ в Україні можуть підірвати владу Путіна і запустити катастрофічні для нього процеси.

Російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко заявив, що країна-агресор Росія не має шансів здобути перемогу у війні проти України, а тому вона прагне затягнути так звану "СВО" принаймні до 2025 року.

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