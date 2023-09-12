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Загроза війни РФ з НАТО: експерт розкрив ймовірний сценарій

Олексій Тесля
12 вересня 2023, 14:38 оновлено 12 вересня, 14:44
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Головна військова міць НАТО - це, в першу чергу, США, нагадав Олександр Леонов.
НАТО, Росія
Експерт оцінив загрозу війни РФ з НАТО / фото ua.depositphotos.com

У разі прямої атаки на країни-члени НАТО військами РФ з території Білорусі, у Альянсу не буде іншої можливості, окрім як відповісти, заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Причому ця стаття Статуту НАТО про колективну безпеку цікава тим, що кожна країна самостійно визначає рівень того, як вона вступає в пряме протистояння", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що якщо США відповідатимуть військовою силою, якісь країни допоможуть економічно або логістично.

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"І такий диференційований підхід дозволяє бути більш гнучким. Тим більше, що головна військова міць НАТО - це, в першу чергу, Сполучені Штати, а потім Туреччина і Великобританія. І, власне кажучи, якщо ці країни будуть гарантувати участь у бойових діях, цього буде достатньо, щоб всі розуміли, чим це закінчиться", - зазначив він.

У той же час співрозмовник нагадав про те, що в Білорусі близько 90 відсотків населення виступають проти того, щоб їх країна була втягнута в будь-яку війну.

"І якщо це станеться, то тоді Лукашенко отримає потужну опозицію у вигляді своїх громадян, які можуть повторити події 2020 року, коли були масові акції протесту. Але тут вже буде основа того, що вони фактично будуть виступати проти війни і захищати своє життя", - додав Леонов.

Раніше експерт пояснив, чи буде НАТО використовувати у війні літаки F-35 з ядерними ракетами. Нещодавнє перекидання силами НАТО літаків F-35 (які можуть нести ядерні ракети) фактично ні на що не впливає, вважає Олександр Кочетков.

Хто такий Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Заході хочуть запропонувати Україні "угоду". Сполучені Штати і Німеччина не зацікавлені в перемозі агресора Росії, але побоюються "витрат і ризиків", пов'язаних з тріумфом України, пишуть журналісти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що слова Йенсена про "поступки України в обмін на вступ до НАТО"- фактична фіксація капітуляції Києва. Він застеріг західних чиновників від подібних заяв.

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НАТО війна Росії та України
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