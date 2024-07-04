"Тому, що я - росіянин": YouTube заблокував канали російських Z-артистів

Офіційні канали російських виконавців, які підпали під європейські санкції, було заблоковано.

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Shaman тепер ділитиметься своїми патріотичними піснями в контакті/ колаж: Главред, фото: instagram.com/shaman.me

Відеохостинг YouTube заблокував офіційні канали російських виконавців, які відчайдушно і безкомпромісно підтримують терориста Путіна, Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса і Юлії Чичеріної, щодо яких Євросоюз ввів санкції.

Про це пише Meduza.

Співак Шаман сам повідомив про блокування свого каналу, зазначивши, що відеохостинг заблокував його через те, що "він російський". На каналі співака було понад два мільйони підписників.

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Офіційні канали російських виконавців, які підпали під європейські санкції, було заблоковано після звернення до Google і YouTube комісії з радіо і телемовлення Литви.

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Зазначимо, що Шаман і Гагаріна 24 червня потрапили під санкції ЄС у рамках чотирнадцятого пакета обмежень проти Росії. Газманов, Чичеріна і Лепс були внесені до санкційних списків ще 2022 року.

Зазначимо, що популярний музичний стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох виконавців із країни-агресора РФ, проти яких США і Євросоюз ввели санкції за активну підтримку війни проти України. Серед них - відомі артисти-путіністи Григорій Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

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