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Угорщина готувалася ввести "миротворців": експерт пояснив план Будапешта по Закарпаттю

17 липня 2022, 20:24

Будапешт може зробити спробу реалізації своєї експансії в Закарпатській області, не виключив Тарас Семенюк.

Угорщина, військовий, армія
/ hungarytoday.hu

В Угорщині розроблялися плани введення військових в Закарпатську область під виглядом миротворців, заявив політолог Тарас Семенюк.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, на такий крок Будапешт міг піти у разі успішного просування російських окупантів під приводом захисту угорців на Закарпатті.

Він нагадав, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан навідувався до Кремля перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Тому, на мою думку, є певна домовленість між Путіном і Орбаном", – говорить експерт.

Політолог не виключив, що Будапешт зробить спробу реалізації своєї експансії в Закарпатській області.

"Тому нам важливо також зберігати військовий контингент і на Закарпатті, для того щоб можна було адекватно відповісти в разі погроз", – додає Семенюк.

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Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному тоні.

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