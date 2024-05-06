В Україні розпочнуть велике виробництво зброї: Камишін розкрив деталі

В Україні будуть виробляти бронетехніку та системи безпілотних і літальних, і наземних комплексів.

https://glavred.net/ukraine/v-ukrajini-rozpochnut-velike-virobnictvo-zbroji-kamishin-rozkriv-detali-10563008.html Посилання скопійоване

В Україні будуть виготовляти зброю для ЗСУ/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 окрема бригада морської піхоти

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї оборонною промисловістю України.

"У нас є додаткові незаконтрактовані спроможності і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів. У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", - розповів міністр на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна, передає "Європейська правда".

Він уточнив, що мова йде про виробництво бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних і літальних, і наземних комплексів.

відео дня

"Сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. Це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони", - резюмував Олександр Камишін.

Хто такий Олександр Камишин? Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, колишній голова правління Укрзалізниці. До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, що США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Цей пакет включатиме у себе критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot, дрони та інше обладнання, ракети та артилерійські боєприпаси.

У Британії заявили, що Київ має право бити британською зброєю по цілях у РФ. Керівник британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Київ має самостійно вирішувати, чи завдавати ударів по цілях у Росії британською зброєю.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред