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В Україні продали майна Медведчука майже на мільйон: куди підуть гроші

Степан Гафтко
25 липня 2024, 21:24
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В Україні продали баггі та квадроцикл колишнього народного депутата Віктора Медведчука.
В Україні продали майна Медведчука майже на мільйон: куди підуть гроші
Конфісковані баггі та квадроцикл Медведчука продали / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало через "Prozorro.Продажі" баггі та квадроцикл колишнього народного депутата України Віктора Медведчука. Загальна вартість конфіскованих транспортних засобів склала 921 777. Про це повідомила пресслужба АРМА у Facebook.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів продовжує успішно реалізовувати злочинно набуте майно зрадника України віктора медведчука. Цього разу на Prozorro.Продажі реалізовано 1 баггі та 1 квадроцикл, загальна вартість реалізації по двом транспортним засобам склала 921 777,00 грн. Ця сума надійде до депозитного портфеля АРМА для подальшої закупівлі на них Військових облігацій. Відповідно кошти від майна державного зрадника прямо підуть на підтримку українських Сил Оборони", - повідомили у відомстві.

Що таке АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку/повернення активів; скорочена назва згідно з офіційним сайтом — Агентство з розшуку та менеджменту активів, або АРМА) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

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Також у АРМА заявили, що планували продати два баггі моделі Bombardier, але реалізувати один лот не вдалось, так як не було учасників аукціону. Згодом цей транспортний засіб також реалізують, про аукціон буде повідомлено пресслужбою Агентства.

Віктор Медведчук, його зрада та скандали

Нагадаємо, колишній депутат України Віктор Медведчук, якого обміняли на українських військовополонених та передали росіянам, вимагає від Верховного суду повернути йому паспорт України та громадянство.

Також варто нагадати, що раніше Медведчук коректував плани ФСБ щодо створення окупаційних режимів в Україні. Кум Путіна своєю рукою вносив корективи у план ФСБ "Промінь", у якому йшлося про агентурні проникнення і створення окупаційних режимів на території України.

Медведчук в РФ створив громадську організацію "Другая Украина, яку сам очолив та веде антиукраїннську діяльність.

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