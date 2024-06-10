Махінації на мільйони: СБУ знову постукала до Медведчука і Козака, нова підозра

Фігурантами схем з умисно виведеними "в тінь" мільйонами гривень виявились Медведчук та Козак, однак мова йде не про екснардепів-зрадників України.

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СБУ оголосила підозру братам Медведчука і Козака, які "викачували" мільйони з України / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Докази злочинної діяльності СБУ та ДБР зібрали на двох братів колишніх народних депутатів України Віктора Медведчука і Тараса Козака, які вже підозрюються у державній зраді.

Як повідомляє Служба безпеки України, мова йде про Сергія Медведчука і Богдана Козака, які зараз разом з родичами переховуються за кордоном, однак не припиняють своєї підривної діяльності в інтересах країни-агресора Росії.

Братів горезвісних екснардепів вважають причетними до фінансових махінацій, внаслідок яких до державного бюджету не надійшло більше 75 мільйонів гривень податків. Такими "тіньовими" схемами Сергій Медведчук і Богдан Козак займалися з 2017 по 2023 рік. Усі ці кошти брати ексдепутатів спрямовували в РФ для фінансування війни проти України.

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"Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники "схеми" ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації", - йдеться у повідомленні СБУ.

Судово-економічна експертиза, яку ініціювала СБУ, підтвердила факти нанесення збитків та привласнення грошей на користь фігурантів справи. Тож Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за ухилення від сплати податків та зборів за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Їхніх спільників, а саме директора і бухгалтера підконтрольної компанії також не омине відповідальність. Вони перебувають в Україні і щодо них додатково кваліфікують службове підроблення за частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Наразі розслідування триває, а злочинцям загрожує термін у в'язниці.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Гучні справи Служби безпеки України

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла теракту, який ГРУ планувало провести в Києві 9 травня.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка і СБУ викрили мережу агентів, які планували вбити президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва нашої держави.

Ексдепутату Одеської міської ради Руслану Тарпану, який втік з України і переховується в ОАЕ, СБУ повідомила про підозру в державній зраді.

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