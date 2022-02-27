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Туреччина закриває протоку Босфор для кораблів ВМС РФ у Чорному морі

27 лютого 2022, 21:44

Ситуація в Україні стала війною, сказав Мевлют Чавушоглу.

Кораблі РФ
Туреччина закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських військових кораблів / Міноборони РФ

Офіційна Анкара закрила протоки Босфор і Дарданелли для проходу російських військових кораблів до Чорного моря через те, що Росія воює з Україною. Спочатку Туреччина оцінювала російські дій як "атаку", але тепер такі події визначає у якості війни. Про це заявив турецької держави Мевлют Чавушоглу.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, він сказав про те, що щодо Росії через військовий конфлікт з Україною в ситуації з проходом військових кораблів в Чорне море через протоки Босфор і Дарданелли буде застосовуватиметься Конвенція Монтре.

"У цих умовах ми будемо застосовувати Конвенцію Монтре. Стаття 19 досить чітка. Спочатку це була російська атака, і ми оцінювали її з професіоналами, солдатами, юристами. Наразі це переросло у війну. Це не військова операція; це офіційно воєнний стан", - підкреслив Чавушоглу.

Відомо, що стаття 19 Конвенції передбачає, що судна держав, які перебувають у стані війни, не можуть проходити через протоки. Однак прибережні і неприбуткові держави, віддалені від своїх баз, можуть на них повернутися.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Київ домовився з Анкарою про закриття Туреччиною Босфорської протоки для російських військових кораблів.

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Мевлют Чавушоглу новини України новини Туреччини війна Росії та України
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