У США запропонували вигнати РФ з Радбезу ООН і замість неї прийняти Україну

Місце РФ в Радбезі ООН можуть віддати Україні / Reuters

Місце Росії в Раді Безпеки Організації об'єднаних Націй може бути віддано Україні.

З такою пропозицією виступив радник Конгресу США з безпеки в Європі Пол Массаро у своєму акаунті в Twitter.

Він також запропонував віддати місце Китаю в РБ ООН – Тайваню.

"Просте рішення для ООН: Україна отримує місце в РБ Росії (СРСР), Тайвань отримує місце Китаю", - написав Массаро.

Зазначимо, що раніше Массаро говорив про те, що НАТО має бути відкрито для всіх демократичних держав і вільних народів.

НАТО потребує східного флангу, написав Массаро. Він пояснив пізніше, що, на його думку, в альянс треба включити такі країни як Південна Корея, Японія і Австралія.

"НАТО має бути відкрито для всіх демократичних держав і всіх вільних народів", — написав Массаро.

Нагадаємо, раніше експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса заявив про те, що Росію, швидше за все, не стануть виключать з ООН, побоюючись наслідків для інших країн колективного заходу.

За його словами, такий варіант теоретично можливий, але це дуже делікатне питання, враховуючи, що тоді можна буде піднімати питання про те, чи можна виключати і інших постійних членів.

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