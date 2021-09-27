До США не пустять деяких громадян Росії: хто потрапив під заборону

Росіян щеплених супутником V не пустять в США / Reuters

Нові правила для в'їзду в США іноземних громадян, щеплених від коронавірусу, не дозволяють перетин кордону особам, які вакцинувалися російською вакциною Спутник V, пише The Washington Post.

Про відкриття кордонів США з листопада для іноземних мандрівників, щеплених проти коронавірусу, стало відомо минулого тижня.

Згідно з новими правилами, до США не зможуть потрапити ті, хто прищепився вакциною, яка не схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я або Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Зараз серед дозволених препаратів-вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm і Sinovac.

"Це велика проблема для російських мандрівників і для людей в інших країнах, які вакцинувалися Спутником V, - сказала професор Університету Співдружності Вірджинії Джудіт Твігг.

За даними Російського фонду прямих інвестицій, вакцину Супутник V схвалили в 70 країнах, де проживає більше 4 мільярдів чоловік. Росіяни стверджують, що безпека і ефективність їхньої вакцини нібито були підтверджені під час клінічних випробувань і "реального використання в низці країн".

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WP зазначає, що нові правила США торкнуться не лише росіян. За даними Глобального інноваційного центру охорони здоров'я при Університеті Дюка, у всьому світі було придбано близько 448 мільйонів доз вакцини Sputnik V. Обмежені можливості для подорожей, ймовірно, стануть причиною подальшої критики російського препарату.

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"Росія втратила можливість використовувати цю вакцину як дипломатичний інструмент", - сказала Твігг, посилаючись на проблеми виробництва російської вакцини.

Посольство Росії у Вашингтоні відмовилося коментувати нову політику США.

Крім російського супутника, ні FDA, ні ВООЗ не схвалили індійський препарат Covaxin, який наразі використовується переважно в Індії.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) 4 березня 2021 року оголосило про запуск процедури комплексного вивчення російської вакцини від COVID - 19 Спутник V. В Євросоюзі працюють над перевіркою якості, безпеки та ефективності препарату.

За даними ЗМІ, Євросоюз наразі не може схвалити використання вакцини від COVID-19 Спутник V на території європейських держав. Вимоги Брюсселя виявилися вищими, ніж очікувала Росія. При цьому переговори Берліна і Москви щодо поставок вакцини до Німеччини зайшли в глухий кут. Перспективи такої угоди близькі до нуля.

Прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що в нашу країну не будуть пропускати громадян РФ, які отримали щеплення російською вакциною Спутник V.