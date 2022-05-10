У Мережі показали, як Путін нахабно грівся пледом на параді і не звертав увагу на змерзлу бабусю

Володимир Путін / facebook.com/alexey.arestovich

Російський диктатор Володимир Путін під час військово-пропагандистського шабашу в Москві на Красній площі на честь 9 травня грів ноги теплим пледом і не звертав увагу на те, що поруч з ним мерзне бабуся-ветеран. На це звернув увагу у своєму Telegram-каналі публіцист Анатолій Несміян.

"Я розумію, що це дрібниці. Але якщо на параді було холодно, і Ви знайшли плед для Путіна, то що заважало під гасла "Не забудемо ветеранів" знайти ще десяток пледів хоча б для тих, хто сидів поруч? Або вони як завжди - стійко переносили тяготи військової служби? З таких хамських дрібниць, втім, складається багато. І, до речі, якщо охорона з протоколом сіли в калюжу, то Путін сам міг виправити ситуацію, віддавши свій плед сусідці ‒ жінка все-таки", ‒ написав він.

. Сидячи на параді, Путін активно кутав ноги в плед, хоча сидять поруч люди начебто не мерзли без додаткового утеплення. А його обличчя виглядало опухлим і нездоровим.

Як повідомляють у Telegram-каналі Generall SVR з посиланням на власні джерела, Путін вибрав саму неемоційну і неінформативну промову до Дня Перемоги з підготовлених для нього спічрайтерами. Крім того, він особисто вніс до неї правки, які зробили її ще більш сірою і невиразною. Оточення диктатора було здивоване і позаочі назвали промову "жалюгідним шамканням ні про що".

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Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що президент РФ Володимир Путін може страждати онкологічними захворюваннями. Розслідувач стверджує, що дуже багато наближені до російського диктатора люди все більше говорять про можливий рак.

Пізніше Білий дім жорстко відповів на слова Путіна на параді в Москві. Заяви російського диктатора під час виступу 9 травня про те, що нібито західні країни самі винні, що Росія розв'язала війну проти України, є абсурдом і брехнею, сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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