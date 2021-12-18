У Росії висунули новий ультиматум НАТО і перейшли до погроз

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У разі відмови НАТО від пропозицій Росії щодо гарантій безпеки Москва теж перейде в "режим контрзагроз", заявили в МЗС РФ.

"Ми сьогодні опинилися реально в такій ситуації, коли дійшли до краю, і наші пропозиції, які ми сформулювали, вони абсолютно предметні, абсолютно точно без всяких півтонів описують, як ми бачимо наш національні інтереси, і ми описуємо також те, як ми мабуть військову безпеку в Європі", - підкреслив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко в програмі Соловйов-Live.

За його словами, у відносини Росії і НАТО настав "момент істини", коли необхідно "принципово визначатися".

"Ми цей крок зробили і виходимо з того, що від нього вже не вдасться відмахнутися або забалакати", - додав Грушко.

За його словами, своїми пропозиціями Москва хоче говорити про те, "щоб військовий або військово-технічний сценарій протистояння перевести в політичний процес, який реально зміцнить військову безпеку всіх держав на просторі ОБСЄ, Євроатлантики, Євразії".

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"Якщо цього не вийде, тоді ми теж перейдемо в цей режим створення контрзагроз. Але тоді буде пізно нас питати, чому ми прийняли такі рішення", - сказав Грушко.

Ультиматум Москви

Нагадаємо, російський проект угоди Про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів НАТО опубліковано в п'ятницю на сайті МЗС Росії.

Проект складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

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