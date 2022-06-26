У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами: на місце події прибули ФСБ-шники

У Росії зійшов з рейок поїзд з боєприпасами / Псковская губерния

У Росії з рейок зійшов вантажний потяг, який перевозив боєприпаси. На місці події працюють мінери та співробітники ФСБ. Про це повідомляє Псковська губернія.

Інцидент стався у Псковській області в районі перегону Порхов - Лунево. Місце аварії оточили російські військові.

На фото видно, що з рейок зійшла велика частина вагонів. На залізничній станції стверджують, що постраждалих внаслідок аварії немає.

На місце події прибули відновлювальні потяги зі станцій Псков та Новосокольники. Залізничникам дозволять працювати лише після того, як мінери перевантажать весь вантаж.

У Росії зійшов з рейок поїзд з боєприпасами / Псковская губерния

У Росії зійшов з рейок поїзд з боєприпасами / Псковская губерния

Нагадаємо, в центрі Москви невідомий чоловік закидав Кремль коктейлями Молотова. Запальна суміш потрапляла в кремлівську стіну і запалювалася. Його почали розшукувати правоохоронці.

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