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У Росії затримали литовських чиновників, які пливли на човні

24 жовтня 2021, 20:23

Міністерство закордонних справ Литви підтвердило затримання трьох литовців російськими прикордонниками, але їхні імена називати відмовився.

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У Росії затримані литовські чиновники

Прикордонники РФ затримали мера Клайпедського району Литви, колишнього міністра сільського господарства Бронюса Маркаускаса та ще двох литовських громадян - чиновники на човні незаконно перетнули російський кордон, пише 15min.

Інцидент стався, коли човен рухався по Куршській затоці. Міністерство закордонних справ Литви підтвердило затримання трьох литовців російськими прикордонниками, але їх імена називати відмовився.

"За даними МЗС, на російській стороні перебувають троє громадян Литви. Наші консули працюють, додаткової інформації поки що надати не можемо", - сказав прес-секретар литовського Міністерства.

Як дізналося агентство 15min, крім Маркаускаса, на човні перебували двоє бізнесменів - Далюс Жилінскас та Ромуальдас Шукіс.

Литовські прикордонники вважають, що порушення російського кордону було ненавмисним. Човен перетнув російський кордон близько 14: 00 за литовським часом.

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"Попередньо, човен із трьома громадянами Литви зайшов на російську сторону. Ймовірно, це ненавмисне порушення", - сказав представник прикордонної служби Литви Гедрюс Мішутіс.

У прикордонній службі додали, що подібні порушення відбуваються кілька разів на рік. Зазвичай порушники платять штраф.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Болгарії були затримано трьох іноземців, яких підозрюють у промисловому шпигунстві. З'ясувалося, що затримані - це російський вчений Сергій Зоненко, а також його дружина і син, які мають громадянство Литви.

Російський вчений Зоненко має багато розробок, зокрема в області кумулятивних снарядів. Він вже 8 років перебуває в Болгарії, а до цього працював у відомій російській компанії з виробництва сучасних боєприпасів.

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