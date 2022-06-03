Стриптизер-путініст Тарзан з примітивною матірщиною обрушився на НАТО

Сергій Глушко ("Тарзан") / колаж ua.depositphotos.com

Скандально відомий російський стриптизер Сергій Глушко (більш відомий як Тарзан - чоловік попспівачки Наташі Корольової), в черговий раз оскандалився своїми висловлюваннями на підтримку російської агресії. Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Глушко в грубій і матюкливій формі висловив загрози Північноатлантичному альянсу.

"Ви, мерзоти, російським жити хотіли Zапретіть?! Розширили свій [сфінктер - Главред] і НАТО . Ми били вас за це, б'ємо і будемо бити! Не наші методи, але треба, Федя, треба!", - ні до села, ні до міста згадав погану радянську комедію стриптизер.

Глушко на цьому не зупинився і навіть дозволив собі нахабство радити Північноатлантичному альянсу "вчити історію" - мабуть, в тому її варіанті, який поширює російська пропаганда.

"Зарубайте це на своїх іноземних носах! Вчіть історію, поки вона сама вас не вивчила. Ати-бати, [влаштовуємо коїтус - Главред] НАТО", - підсумував чоловік Корольової.

Нагадаємо, раніше мати співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і відреклася від зятя-путініста Тарзана.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала патріотичний пост і відразу відписалася від стриптизера, який регулярно транслює кремлівську пропаганду в своїх соцмережах.

76-річна уродженка України Поривай, вже тридцять років живе в США, висловила надію, що "жах" в її Батьківщині скоро закінчиться.

"Моя сестричка, родичі, друзі, подруги і моя країна, в якій я народилася і яку люблю всією душею! Я переживаю і страждаю разом з вами! Вірю в те, що цей жах скоро закінчиться! Молю Бога за всіх вас! Моє серце з вами", - йдеться у підписі до посту.

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