У РФ заїкнулися про 'гарантії' і назвали умову мирної угоди щодо України

Москва виступає категорично проти розміщення спостерігачів НАТО в Україні.

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У РФ назвали умову переговорів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

Що відомо:

У Москві зажадали "залізобетонних гарантій"

РФ виступає категорично проти розміщення спостерігачів НАТО

Довгострокова мирна угода щодо врегулювання в Україні має відповідати вимогам країни-агресора РФ, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

"Ми будемо вимагати, щоб залізобетонні гарантії безпеки стали частиною цієї угоди. Частиною цих гарантій має бути нейтральний статус України, відмова країн НАТО від її прийняття в Альянс", - цитує його Reuters.

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При цьому він заявив про те, що Москва виступає категорично проти розміщення спостерігачів НАТО в Україні.

"Не має значення, під яким прапором контингенти НАТО будуть розміщені на українській території - чи то Європейський Союз, НАТО, чи то національний контингент. Якщо вони з'являться там, це означає, що вони будуть розгорнуті в зоні конфлікту з усіма наслідками для цих контингентів як сторін конфлікту", - сказав представник МЗС РФ.

За його словами, питання розміщення неозброєних післявоєнних спостерігачів може обговорюватися тільки після укладення мирної угоди.

"Ми можемо говорити про неозброєних спостерігачів, цивільну місію, яка б контролювала виконання окремих аспектів цієї угоди або механізмів гарантій. А поки що це просто порожні розмови", - додав Грушко.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа зробили заяви за підсумками переговорів із Путіним. Дональд Трамп очікує завершення війни в Україні "протягом тижнів", сказав Стів Віткофф.

Як повідомляв Главред, раніше делегації України і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться безпосередньо сказати Трампу "ні".

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