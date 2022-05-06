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Росгвардійці з Єкатеринбурга більше не повернуться на війну: залишилися без грошей і статусу ветерана

6 травня 2022, 08:36

Керівництво просто "кинуло" своїх підлеглих.

військові РФ
Росгвардійці з Єкатеринбурга більше не повернуться на війну / Фото УНІАН

Російським військовим, які повертаються з України, відмовляють у статусі ветерана. Керівництво кинуло їх напризволяще.

Таку відмову отримали росгвардійці в Єкатеринбурзі, пише "24 канал" з посиланням на джерела в спецслужбах.

У виплаті грошової надбавки росіянам теж відмовили. Це подвійний оклад і 53 долари на добу. Після цього вони всі разом написали рапорт на звільнення. Зазначають, що службу продовжує лише керівництво.

Варто зазначити, що подібні випадки в російській армії не рідкість.

читайте такожОкупанти з гвардійської бригади бунтують через втрати і не хочуть воювати - Генштаб ЗСУРаніше служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

Також перелік відмовників поповнили ще близько 600 бійців з понад 20 військових частин. Вони не збираються брати участь у бойових діях навіть в умовах загрози кримінальної відповідальності. Таких військових вже понад 2200 осіб.

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