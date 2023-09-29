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У РФ злякалися вибухів на Брянщині та заявили про "українську ДРГ"

Аліна Дембіцька
29 вересня 2023, 20:09 оновлено 29 вересня, 20:09
Інформація щодо кількості так званих "диверсантів", які нібито взяли участь у подіях поблизу селища Лугового, залишається суперечливою.
HIMARS, армия РФ
У РФ злякалися вибухів на Брянщині / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

У п'ятницю, 29 вересня, в районі російського селища Лугове, що в Брянській області, були зафіксовані вибухи та вогневі перестрілки. Російські пропагандисти заявили, що нібито українська диверсійно-розвідувальна група спробувала зайти на територію країни-агресорки. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Інформація щодо кількості так званих "диверсантів", які нібито взяли участь у подіях поблизу селища Лугового, залишається суперечливою. Деякі джерела повідомляють про десять осіб, які були озброєні автоматами Калашникова. Однак існують також звіти про 30 або навіть 50 осіб, які з'явилися на території держави-агресорки.

За повідомленнями пропагандистів, група, яку вони називають "диверсантами", перетнула річку Снов поблизу селища Лугове і намагалася прорватися до наступного населеного пункту – Кам'янського Хутора. Внаслідок цього деякі дороги у двох районах Брянської області були тимчасово перекриті.

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Пізніше пропагандистські медіа повідомили, що за їхніми даними, "російські війська завадили прориву кордону", а "українські диверсанти", мовляв, відступили з території РФ.

Нагадаємо, 24 вересня український безпілотник влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Пізніше повідомили про ще один приліт. Співрозмовник УП в ГУР розповів, що спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає.

Окрім того, 25 вересня дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк. Безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова.

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