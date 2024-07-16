У Польщі жорстоко побили підлітка з України: 17-річний хлопець у реанімації

Українець захищав свого друга та був жорстоко побитий. Хлопчик втратив пальці рук і отримав серйозну травму голови.

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У Кракові жорстоко побили підлітка з України / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

У Польщі група поляків жорстоко побила підлітка з України. 17-річному хлопцю відрізали палець і проломили голову. Зараз він перебуває в реанімації. Стан важкий. Поліція встановлює обставини події та шукає винних.

Як повідомляє польське видання Gazeta Krakowska, інцидент стався 10 липня після 21:00 на кар'єрі Закшувек поблизу Кракова.

17-річний хлопець із друзями відпочивав на місцевій водоймі. За словами матері підлітка, до молоді підійшли четверо чоловіків і почали вимагати цигарки. Коли їх не отримали, то почали поводитися агресивно.

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Хлопець пробував стати на захист своїх друзів, зав'язалася бійка. Українця, який захищав свого друга, жорстоко побили. Нападники, ймовірно, застосували мачете і газ. Хлопчик втратив пальці рук і дістав серйозну травму голови.

"Увечері в Закшувеку невідомі побили 17-річного хлопчика (з України). Вони поранили його, відрізали палець, пробили голову і кинули у воду. Молодий чоловік перебуває в лікарні. Стан важкий. Його мати шукає інформацію про нападників", - такий запис з'явився в соціальних мережах у районних групах.

У Малопольській поліції повідомили, що триває розслідування інциденту, розшукуються винні та свідки.

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