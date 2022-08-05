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У Нью-Йорку встановили скульптуру кривавого Путіна верхи на танку

5 серпня 2022, 04:41

Автором скульптури став вуличний художник з Франції Джеймс Коломіна. Раніше скульптура вже побувала в Барселоні та Парижі.

У Нью-Йорку встановили скульптуру кривавого Путіна верхи на танку
Статуя Путіна в Нью-Йорку / фото скрін відео

У Центральному парку Нью-Йорка встановили скульптуру Путіна, що сидить верхи на танку. Примітно, що російський диктатор криваво-червоного кольору. Відео з червоною скульптурою опублікувала Російська служба BBC.

Автором скульптури став вуличний художник з Франції Джеймс Коломін. Раніше скульптура вже побувала в Барселоні та Парижі.

Фігура встановлена в дитячій пісочниці, і малюки різними способами випробовують її на міцність. Зокрема, намагаються відірвати ствол гармати іграшкового танка між ніг пластмасового російського диктатора.

У квітні 2021 року в Празі, навпроти посольства РФ, активісти встановили скульптуру Путіна, котрий сидить на золотому унітазі.

У Нью-Йорку встановили скульптуру кривавого Путіна верхи на танку
Статуя Путіна в Нью-Йорку / скрін
У Нью-Йорку встановили скульптуру кривавого Путіна верхи на танку
Статуя Путіна в Нью-Йорку / фото скрін
У Нью-Йорку встановили скульптуру кривавого Путіна верхи на танку
Статуя Путіна в Нью-Йорку / фото скрін

Колишній соратник Путіна Чубайс міг сховатися в лікарні

Російський правозахисник і опозиціонер також прокоментував раптову хворобу колишнього віце-прем'єра Росії Анатолія Чубайса-його госпіталізували в одну з європейських клінік і діагностували у нього синдром Гійєна-Барре.

За словами Фейгіна, він не має даних про причини самопочуття Чубайса. Але правозахисник вважає, що Чубайса цього разу не намагалися отруїти, і припускає, що той сам міг сховатися в лікарні, зображуючи гостру фазу хвороби.

Однак, за словами Фейгіна, нічого виключати не можна: ні того, що Чубайс і справді захворів, ні того, що його могли спробувати отруїти, щоб таким чином покарати за спробу "зіскочити".

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