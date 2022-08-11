У Москві чоловік вбив друга, бо той був проти війни в Україні

Росіянин Віталій (зліва) вбив свого друга Олександра (справа), бо той був проти війни в Україні/ Telegram Baza

У Москві росіянин вбив свого друга, тому що йому не сподобалася його позиція – той виступав проти війни в Україні і не підтримував дії окупантів.

Суперечка, під час якої випливла проукраїнська позиція одного з товаришів, розгорілася під час застілля. Про це повідомив 11 серпня Telegram-канал Baza.

Подія сталася 3 серпня. Віталій і Павло прийшли на застілля до свого товариша Олександра. У процесі розпивання алкоголю вони почали сперечатися щодо війни проти України, і виявилося, що Олександр не підтримує розв’язану Росією так звану "спеціальну військову операцію" і виступає проти дій окупантів в Україні.

Віталію, який підтримує російську агресію, позиція його друга не сподобалася, і він схопився за кухонний ніж. Чоловік декілька разів вдарив товариша ножем у спину.

"Після цього Олександр упав на диван, а Павло, який був спантеличений від таких дебатів, і Віталій просто розійшлися по домівках. Через п'ять днів труп чоловіка знайшла його дружина, а агресора в результаті заїла совість. Він написав явку з повинною, пояснивши, що не хотів нікого вбивати і лише образився на Олександра через неповагу до російських військових", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 71-річна росіянка у Москві "здала" поліції свою сусідку-українку за те, що вона під час конфлікту заявила, що Україна переможе Росію у війні, поверне свої території і знищить Кримський міст.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які сталися на військовому аеродромі в Сакському районі 9 серпня. Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Крим, закотила істерику і розплакалася зі словами, як вона не хоче покидати Алушту, адже почувалася там "як вдома".

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