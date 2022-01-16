В Італії помер легендарний засновник будинку моди

В Італії помер 91-річний модельєр Ніно Черутті / ВВС

В Італії пішов із життя 91-річний модельєр Ніно Черутті, засновник будинку моди Cerruti 1881, повідомляє BBC.

Модельєр помер у лікарні в П'ємонті, куди був госпіталізований для проведення операції на стегні.

Черутті народився в сім'ї текстильних промисловців – його дід заснував текстильну фабрику в місті Бієлла в 1881 році.

Наприкінці 1950-х Ніно Черутті почав випускати одяг. Свій перший бутік у Парижі відкрив у 1967 році. Його рішення шити для чоловіків і жінок одяг однакових моделей мало революційний ефект в індустрії моди.

Вважається, що Черруті вплинув на становлення багатьох модельєрів, зокрема Джорджо Армані.

Реклама

Ніно Черруті створив вбрання для багатьох фільмів, зокрема" Еммануель", "Красуня"," Мовчання ягнят"," Основний інстинкт", а також був офіційним дизайнером команди Ferrari Formula 1.

Раньше з життя пішов актор Сідні Пуатьє - перший чорношкірий чоловік отримав Оскар за кращу чоловічу роль.

Читайте також: