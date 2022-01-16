В Італії помер легендарний засновник будинку моди

Модельєр помер у лікарні в П'ємонті, куди був госпіталізований для проведення операції на стегні.
В Італії пішов із життя 91-річний модельєр Ніно Черутті, засновник будинку моди Cerruti 1881, повідомляє BBC.
Модельєр помер у лікарні в П'ємонті, куди був госпіталізований для проведення операції на стегні.
Черутті народився в сім'ї текстильних промисловців – його дід заснував текстильну фабрику в місті Бієлла в 1881 році.
Наприкінці 1950-х Ніно Черутті почав випускати одяг. Свій перший бутік у Парижі відкрив у 1967 році. Його рішення шити для чоловіків і жінок одяг однакових моделей мало революційний ефект в індустрії моди.
Вважається, що Черруті вплинув на становлення багатьох модельєрів, зокрема Джорджо Армані.
Ніно Черруті створив вбрання для багатьох фільмів, зокрема" Еммануель", "Красуня"," Мовчання ягнят"," Основний інстинкт", а також був офіційним дизайнером команди Ferrari Formula 1.
Раньше з життя пішов актор Сідні Пуатьє - перший чорношкірий чоловік отримав Оскар за кращу чоловічу роль.
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