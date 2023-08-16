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Путіна запросили, а Зеленського - ні: з'явилась реакція ЄС на саміт G20 в Індії

Яна Ставська
16 серпня 2023, 17:04 оновлено 16 серпня, 17:11
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України у списках запрошених на саміт немає.
G20
Саміт G20 пройде в Індії / Колаж Главреда. Фото: g20.org, прес-служба ОП, скріншот

Присутність російського президента Володимира Путіна на саміті "Великої двадцятки" (G20), що пройде 9-10 вересня в Індії, наразі не підтверджена.

Як заявив у коментарі "Суспільному" прес-секретар президента Європейської ради Джурек Кузькевич, обговорювати участь Росії у зустрічі, отже, наразі немає сенсу.

"Думаю, що питання про те, аби сидіти за одним столом із Путіним, постане лише тоді, коли його присутність буде підтверджена. А поки що це не так", - цитує Кузькевича "Суспільне".

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Суспільний мовник зауважує, що з-поміж країн, які не є членами G20, запрошено: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об'єднані Арабські Емірати.

Саміт G20 в Індії

Нещодавно ЗМІ звернули увагу, що в опублікованому списку запрошених на саміт G20 в Індії немає України, проте є Росія в особі кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Також було відзначено участь представників Аргентини, Індонезії, Мексики, Саудівської Аравії, ПАР.

До цього в Саудівській Аравії пройшов "мирний" саміт з участю України і низки західних країн та країн так званого "глобального Півдня". Учасники, зокрема, розглядали питання мирного врегулювання російсько-української війни, але Росію на захід не запрошували.

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