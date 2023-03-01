У Греції лоб в лоб зіткнулися два потяги: 32 людини загинули, ще 85 - поранено

Пасажирський потяг перевозив 350 осіб. Після зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок, щонайменше три загорілися після удару.

У Греції сталася страшна аварія на залізниці / скріншот

Вранці в середу, 1 березня, на півночі Греції пасажирський потяг, в якому знаходилися сотні людей, лоб в лоб зіткнувся із зустрічним вантажним. Внаслідок аварії на залізниці 32 людини загинули, ще щонайменше 85 отримали поранення. Число жертв ймовірно зросте.

Пасажирський потяг перевозив 350 осіб. Він прямував з Афін в Салоніки. Про лобове зіткнення товарного поїзда та пасажирського IC 62 повідомила грецька залізнична приватна компанія Hellenic Train. Аварія сталася приблизно в 380 кілометрах на північ від Афін - біля невеликого містечка Темпі, повідомляють видання Associated Press, Bloomberg і NEXTA.

Кілька вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок у Греції / скріншот

Кілька вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, щонайменше три загорілися після удару.

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За словами людей, які знаходилися в пасажирському поїзді, після удару їхній вагон почав обертатися, перш ніж перекинувся.

"Це були 10 кошмарних секунд з вогнем, через дим мало що було видно", - сказав один з пасажирів.

Деякі пасажири змогли вибратися без серйозних травм. Близько 200 пасажирів доставлені в Салоніки.

Поки що невідомо, що стало причиною зіткнення двох поїздів.

Українські дипломати перевіряють, чи є українці серед постраждалих через зіткнення поїздів у Греції.

"Українські дипломати вже взаємодіють з грецькою владою для перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення поїздів у Греції", - написав у Twitter спікер пресслужби Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він додав, що для отримання допомоги слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Афінах за телефоном +30 6932 765 606.

Як повідомляв Главред, у селі Рокосово Хустського району Закарпатської області пасажирський потяг протаранив вантажівку.

У Полтавській області біля станції Решетилівка сталося зіткнення поїзда з вантажівкою. Внаслідок події постраждала чергова по залізничному переїзду-жінку госпіталізували.

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