У Греції лоб в лоб зіткнулися два потяги: 32 людини загинули, ще 85 - поранено

Вранці в середу, 1 березня, на півночі Греції пасажирський потяг, в якому знаходилися сотні людей, лоб в лоб зіткнувся із зустрічним вантажним. Внаслідок аварії на залізниці 32 людини загинули, ще щонайменше 85 отримали поранення. Число жертв ймовірно зросте.
Пасажирський потяг перевозив 350 осіб. Він прямував з Афін в Салоніки. Про лобове зіткнення товарного поїзда та пасажирського IC 62 повідомила грецька залізнична приватна компанія Hellenic Train. Аварія сталася приблизно в 380 кілометрах на північ від Афін - біля невеликого містечка Темпі, повідомляють видання Associated Press, Bloomberg і NEXTA.
Кілька вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, щонайменше три загорілися після удару.
За словами людей, які знаходилися в пасажирському поїзді, після удару їхній вагон почав обертатися, перш ніж перекинувся.
"Це були 10 кошмарних секунд з вогнем, через дим мало що було видно", - сказав один з пасажирів.
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Деякі пасажири змогли вибратися без серйозних травм. Близько 200 пасажирів доставлені в Салоніки.
Поки що невідомо, що стало причиною зіткнення двох поїздів.
Українські дипломати перевіряють, чи є українці серед постраждалих через зіткнення поїздів у Греції.
"Українські дипломати вже взаємодіють з грецькою владою для перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення поїздів у Греції", - написав у Twitter спікер пресслужби Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Він додав, що для отримання допомоги слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Афінах за телефоном +30 6932 765 606.
Як повідомляв Главред, у селі Рокосово Хустського району Закарпатської області пасажирський потяг протаранив вантажівку.
У Полтавській області біля станції Решетилівка сталося зіткнення поїзда з вантажівкою. Внаслідок події постраждала чергова по залізничному переїзду-жінку госпіталізували.
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