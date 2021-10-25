У Держдепі США озвучили прогноз щодо запуску Північного потоку-2

У Німеччині висловилися про запуск СП-2 / Reuters

Сертифікація Німеччиною та Єврокомісією Північного потоку-2 може затягнутися до березня 2022 року - в тому випадку, якщо Росія має запаси газу для цього трубопроводу, то вона повинна збільшити поставки до Європи за існуючими маршрутами, йдеться в заяві старшого радника Держдепу США Амоса Хохштейна.

Схвалення Німеччиною та Європейською комісією Північного потоку-2 може затягнутися до березня наступного року. Тому, зазначив Хохштейн, якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити поставки газу до Європи через цей трубопровід, то вона має зробити це зараз через існуючі маршрути.

"Ви не можете мати і те і інше", - цитує Хохштейна Reuters.

Він також підкреслив, що президент Росії Володимир Путін наближається до того, щоб використовувати газ як політичну зброю.

"Якщо у Росії дійсно є газ для поставок, а вона вважає за краще не робити цього, і це відбудеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не пов'язані", - додав представник Держдепу.

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При цьому Хохштейн зазначив, що США не змінили негативного ставлення до Північного потоку 2, але перейшли від спроб протидіяти будівництву газопроводу до нівелювання негативних наслідків його введення в експлуатацію.

Шантаж Газпромом Європи на тлі запуску Північного потоку-2

Газова криза в Європі пов'язана з низкою певних факторів. Серед них називають низький рівень запасів палива в підземних сховищах після торішніх зимових холодів і позицію Росії - Газпром відмовляється від додаткових поставок газу в ЄС шляхом ГТС України на тлі майбутнього запуску російського газопроводу Північний потік-2.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко називає ситуацію з підйомом цін на газ в Європі газовим шантажем Газпрому. За його словами, на поточний рік росіяни заздалегідь забронювали менше поставок газу через Україну, а зараз поставили ультиматум ЄС: або дешевий газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з поставками палива шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що газова криза в Європі спровокована політикою Газпрому. Росіяни торгуються за вигідні для себе умови в процесі сертифікації трубопроводу СП-2.

Представник Росії в ЄС Володимир Чижов 19 жовтня зробив заяву про те, що газопровід Північний потік-2 готовий до роботи. Тепер залишилося пройти процедуру сертифікації магістралі. Як підкреслив Чижов, чим швидше запрацює трубопровід, тим краще буде для Європи.