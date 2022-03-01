США викинули 12 дипломатів РФ при ООН: у чому причина висилки

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Влада США зобов'язали 12 співробітників постійного представництва Росії при ООН покинути територію країни до 7 березня. Про це повідомив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя.

12 російських дипломатів займалися діяльністю, яка не відповідає статусу, розповів Небензя.

Постпред назвав рішення американської влади "черговими ворожими діями проти російської місії в ООН" і "грубим порушенням зобов'язань".

Штаб-квартира ООН, як і офіс російської місії при організації розташовуються в Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в ході спеціального засідання Генасамблеї, присвяченого засудженню російської війни проти України заявив про Володимира Путіна: "Це безумство. Якщо він хоче вбити себе, йому не потрібно застосовувати ядерний арсенал-він повинен зробити те ж саме, що і хлопець у Берліні в своєму бункері в травні 1945 року".

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Раніше в Росії назвали" серйозною загрозою " можливу висилку російського посла з США, повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відомо, що дипломата можуть вислати з країни, якщо Москва відмовиться виконати ряд американських вимог.