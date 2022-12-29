У Генштабі прогнозують, що наступного року в РФ інтенсивно 'розквітатиме бавовна'

Востаннє вибухи в РФ лунали 29 грудня, після масованої російської атаки на Україну.

У Генштабі ЗСУ натякають, що 2023 рік у Росії стане "бавовняним" / ua.depositphotos.com

Останнім часом на російських аеродромах і різних військових базах все частіше лунають вибухи і спалахують пожежі. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що це ще не кінець. Українські військові прогнозують, що наступного року в країні-агресорці Росії, яка чинить терор проти мирного населення нашої країни, буде ще більше так званої "бавовни".

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов у коментарі "Укрінформу".

"У наступному році буде ще більше "бавовни", - пообіцяв Громов, відповідаючи на запитання щодо тенденції збільшення вибухів у різних регіонах РФ.

Зазначимо, що востаннє вибухи в РФ лунали 29 грудня, після масованої російської атаки на Україну. "Бавовна" була у Саратовській області РФ в районі військової авіабази Енгельс, звідки раніше окупанти піднімали стратегічні бомбардувальники для атак по мирних містах України.

Вибухи на аеродромах РФ – наслідок війни, розв'язаної проти України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на авіабазі в Енгельсі Саратовської області, де базуються стратегічні бомбардувальники РФ. Як підкреслив Подоляк, все, що відбувається на військових об'єктах на території РФ, є наслідком війни, розв'язаної Кремлем проти України. Радник глави ОП впевнений в тому, що нова "бавовна" свідчить про втрату керованості владної вертикалі в РФ.

Як зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, країна-агресор Росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися. Секретар РНБО додав, що РФ також варто перестати починати війни.

Окрім того, Данілов зауважив, що пожежі та вибухи на території Росії будуть до тих пір, поки вся поки Москва не згорить. Він наголосив, що "бавовна" на російських об'єктах з кожним тижнем відбуватиметься все частіше і частіше.

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