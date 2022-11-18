Україні загрожує повний блекаут, він триватиме 3-10 днів – експерт

Україна може залишитись без світла / Колаж фото УНІАН

В Україні може розпочатися суцільний блекаут. Люди можуть залишитися зовсім без світла. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про те, як довго може тривати такий блекаут. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виявляється, є декілька сценаріїв виходу країни з блекауту. Цей термін може тривати від 3 до 10 днів.

"З точки зору базових розрахунків та регламентів, що і як відбуватиметься у разі, якщо трапиться блекаут, то, за сприятливим сценарієм, знадобиться три дні, за негативним – 7-10 днів на відновлення системи та повного споживання в системі", - сказав експерт.

Він акцентував увагу на тому, що у світі ще не було жодної країни, чия б енергосистема зазнавала таких потужних руйнувань через атаку ворога. Те, що нині відбувається з енергосистемою України, у плані її відновлення, є унікальним досвідом, якого не було у жодній країні світу.

"Ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив. Ніхто у світі не кидав у блекаут систему розміром з українську та не намагався потім її підняти. Це унікальний український досвід", - додав Харченко.

Він переконаний, що Україні буде легше витримати наступний удар ворога, якщо енергетикам вдасться відновити енергосистему та стабілізувати її.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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