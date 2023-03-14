Калічать і змушують танцювати голими: полонений окупант розповів про приниження командирів РФ

Віталій Трофімов поскаржився, що п'яний командир після застілля без причини понівечив йому обличчя.

Російські військовополонені / Генштаб ЗСУ

Російські офіцери знущаються зі своїх підлеглих і наносять їм тілесні ушкодження.

Таке зізнання зробив полонений гранатометник 143 мотострілецького полку РФ Віталій Трофімов. Відео опубліковано в Мережі.

За його словами, знущання командирів РФ над своїми солдатами вже стало практикою. Він поскаржився, що п'яний командир після застілля без причини понівечив йому обличчя.

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Крім того, полонений окупант розповів, що мобілізованим не видають форму і бронежилети, а також їм не вистачає зброї.

"Вони (командири, - ред.) постійно заганяють людей в ті місця, де нічого не продумано, нічого не сплановано - це по-перше. По-друге, знімають нас на відео, принижують, обіцяють ці відео відправити в канали якісь, якщо ми не будемо слухати їх... Голими змушували танцювати", - додав Трофімов.

Нагадаємо, раніше заступник головнокомандувача Сухопутними військами РФ, генерал-лейтенант, герой Росії Олександр Матовніков з'явився на оголеному відео, яке виклали в Мережі.

Відповідний Відеоролик оприлюднив один з російських Telegram-каналів. На відео путінський генерал танцює на камеру без спідньої білизни.

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