УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Калічать і змушують танцювати голими: полонений окупант розповів про приниження командирів РФ

14 березня 2023, 11:58
Віталій Трофімов поскаржився, що п'яний командир після застілля без причини понівечив йому обличчя.
Полонений
Російські військовополонені / Генштаб ЗСУ

Російські офіцери знущаються зі своїх підлеглих і наносять їм тілесні ушкодження.

Таке зізнання зробив полонений гранатометник 143 мотострілецького полку РФ Віталій Трофімов. Відео опубліковано в Мережі.

За його словами, знущання командирів РФ над своїми солдатами вже стало практикою. Він поскаржився, що п'яний командир після застілля без причини понівечив йому обличчя.

відео дня

Крім того, полонений окупант розповів, що мобілізованим не видають форму і бронежилети, а також їм не вистачає зброї.

"Вони (командири, - ред.) постійно заганяють людей в ті місця, де нічого не продумано, нічого не сплановано - це по-перше. По-друге, знімають нас на відео, принижують, обіцяють ці відео відправити в канали якісь, якщо ми не будемо слухати їх... Голими змушували танцювати", - додав Трофімов.

Нагадаємо, раніше заступник головнокомандувача Сухопутними військами РФ, генерал-лейтенант, герой Росії Олександр Матовніков з'явився на оголеному відео, яке виклали в Мережі.

Відповідний Відеоролик оприлюднив один з російських Telegram-каналів. На відео путінський генерал танцює на камеру без спідньої білизни.

Читайте більше:

військовополонені війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:26

Аналітик спрогнозував, про що буде Сі Цзіньпін говорити із Зеленським

12:15

Сі Цзіньпін їде до Путіна "домовлятися про припинення війни": аналітик назвав мету лідера КитаюВідео

11:58

Калічать і змушують танцювати голими: полонений окупант розповів про приниження командирів РФВідео

11:53

Спортсмен майже рік провів у російському полоні: український легкоатлет Вітковський повернувся додому

11:45

Гороскоп на завтра 15 березня 2023: Ракам - насичений день, Левам - зіпсовані планиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:39

"Щасливий" колір волосся за датою народження: як пофарбуватися, щоб порадувати долю

11:21

Красиво жити не заборониш: Лопес і Аффлек купили мегаособняк за 64 млн доларів

11:19

Далеко не пролетіли: у Бєлгородській області РФ вибухнули дві російські ракетиВідео

11:09

На вулиці прив'язався собака або сам прийшов у будинок: як трактувати прикмети

Реклама
10:51

Бульби дозріють вже у червні: найкращі ранні сорти картоплі, які шукають всі городникиВідео

10:37

"Буде найнебезпечніше": екстрасенс сказала, які міста найближчим часом атакує РФВідео

10:01

Як збільшити пенсію на 54% своїми руками: пояснення експертівВідео

09:47

Партизани підірвали заступника голови окупаційної "адміністрації" Нової Каховки: він в лікарніВідео

09:43

"Територіальна суперечка": конкурент Трампа з виборів-2024 влип у скандал через війну в Україні

09:23

Як повинне стояти ліжко в спальні за фен-шуєм: проста та дивовижна відповідьВідео

09:18

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна: Пекін хоче з'ясувати, на які поступки готова РФ у війні з Україною - ЗМІВідео

09:04

"То був жарт": строковик, якого побив командир у військовій частині Житомира, записав відеозверненняВідео

09:00

Китай хоче говорити про фінал війни із Зеленським, його не хвилюють плани Путіна - КочетковЕксклюзив

08:56

Навіщо Лукашенко вирішив страчувати чиновників-зрадниківПогляд

08:53

У Польщі потонули 36-річна жінка з однорічним сином: дитина була тяжко хвораВідео

Реклама
08:50

"Путіна перекосило від болю": ЗМІ розповіли про погіршення здоров'я російського диктатора

08:10

У Кремлі сприймають Пригожина як загрозу для Путіна через "президентські амбіції" – ISWВідео

08:05

Гороскоп на сьогодні 14 березня 2023: Скорпіонам - фатальні помилки, Терезам - травмиВідео

07:44

Політолог пояснив, що змусить Білорусь вступити у війну РФ проти України

07:25

Росія та Китай спільно поширюють дезінформацію про війну в Україні - CNN

06:49

Байден незабаром планує поговорити з Сі Цзіньпіном - Reuters

06:45

В Грузії є системна проблемаПогляд

05:05

Як довго зберегти сало: про цей прийом багато хто навіть не здогадується

04:02

"Проводиться ротація": експерт розповів про підготовку окупантів до "наступу" з БілорусіВідео

03:30

Загроза заморозки війни і вихід ЗСУ на кордони 1991 року: експерт назвав сценарій для УкраїниВідео

03:20

Можна ахнути від захвату: рецепт надзвичайно корисного салату Морквяне дивоВідео

03:05

Військовий експерт спрогнозував, які бомби допоможуть ЗСУ прорвати оборону росіянВідео

02:42

"Алкашка співає": Волочкова у весільній сукні стала посміховиськомВідео

02:12

"Чекають, коли зміниться влада": полковник розповів про ставлення жителів Донбасу до ЗСУВідео

01:30

"Що тут скажеш... Богиня": Нікітюк показала палкий кадр в сорочці поверх голого тіла

00:51

Чому 14 березня не можна мити підлогу в будинку: прикмети і що заборонено робитиВідео

00:33

"Запахло смаженим": окупанти готуються до "евакуації" колаборантів та їх сімей - ВерещукВідео

00:08

Зірка серіалу Район Мелроуз "вигуляла" на червоній доріжці українську вишиванку

13 березня, понеділок
23:58

У тяжких боях за Бахмут загинув молодий легкоатлет Роман ПоліщукВідео

23:28

"Половина армії РФ розбіжиться": Жданов розповів про перспективу контрнаступу ЗСУВідео

Реклама
23:21

Олена Мозгова блиснула апетитним бюстом в звабливому декольте

22:52

Чому 15 березня не можна піднімати гроші: прикмети і що не можна робити в неприємний день рокуВідео

22:25

"Світ зіткнувся з найбільшим ризиком ескалації": Сунак пояснив, чим небезпечні РФ та КитайВідео

22:20

Зеленський анонсував найважливіші зміни на фронтіВідео

22:13

Байден не хоче визнавати всю "Групу Вагнера" терористичною організацією - The HillВідео

21:35

Бомбив житлові квартали в Харкові: ув'язненого російського пілота віддали на обмінВідео

21:31

Організатори конкурсу краси заборонили іншим учасницям фотографуватися з українкоюВідео

21:16

Не місце в родині: Корольова принизила свою невістку-стриптизерку

21:15

Один танк ЗСУ проти дев'яти росіян: подробиці потужного і переможного бою на МиколаївщиніВідео

21:10

Росіяни можуть атакувати з несподіваних напрямків: експерт розповів, звідки чекати загрозуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти