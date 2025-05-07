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Україна дістала козир і вдарила по слабкому місцю РФ, у Москві колапс - ЗМІ

Анна Косик
7 травня 2025, 17:03
297
Російське внутрішнє авіасполучення може припинитися.
Аэропорты РФ
Росіяни можуть залишитись без нормального авіасполучення / Колаж: Главред, фото: скріншоти з російських пабліків

Що повідомив Казанський:

  • Україна намацала слабке місце РФ
  • ЗСУ не обов'язково атакувати Росію дронами, щоб спричинити подібний хаос
  • Авіасполучення РФ може серйозно постраждати

7 травня дрони атакували країну-агресорку Росію, внаслідок чого у аеропортах РФ почався хаос. Український журналіст і оглядач Денис Казанський зазначив, що таким чином Україна знайшла по-справжньому слабке місце в РФ.

У європейській частині РФ сьогодні паралізовані авіарейси, літаки якщо і вилітають, то із затримкою на 8-10 годин, внаслідок чого тисячі пасажирів "застрягли" в аеропортах.

відео дня

"Для цього навіть не потрібно щось бомбити. Дрон може просто літати та навертати кола, і цього вже достатньо, щоб зупиняти роботу аеропортів", - наголосив журналіст.

При цьому він зазначає, що Росія не зможе бити по Україні у відповідь, адже аеропорти у нас закриті ще з 2022 року. Натомість РФ може приймати удари, так як авіасполучення у країні-агресорці збереглося усюди, за виключенням прикордонних регіонів.

"Росіяни відчули те, що відчували українці у 2022 році. Авіасполучення порушено. І найголовніше - порушено у Москві, яка є ключовим хабом", - додав Казанський.

Журналіст каже, що серед російських блогерів піднялася паніка, бо проблеми з авіасполученням в Росії можуть призвести до дезінтеграції та феодалізації.

"Внутрішнє авіасполучення в Росії через великі відстані дуже розвинене. У деякі регіони добиратися з Москви поїздом або авто потрібно по 3-4 дні, тому літак - єдиний варіант швидкої дороги. І якщо його не буде, зв'язок віддалених регіонів із Москвою фактично просто припиниться. Не знаю, чому Україна не робила цього раніше та не використовувала цей козир. Але тепер можна констатувати, що знайдено дуже неприємну для РФ больову точку", - підсумував він.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео про ситуацію в російських аеропортах:

Атака дронів на Росію 7 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 травня у Росії пролунали вибухи. З'ясувалося, що деякі регіони РФ атакували дрони. Вибухи прогриміли в Саранську, Тулі та в Московській області.

Згодом стало відомо, що дрони атакували два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно.

Через деякий час, через атаку БпЛА і введені обмеження у російських аеропортах почався колапс: безліч рейсів цивільної авіації або скасували, або перенесли. Що цікаво, масові збої випали на підготовку до прибуття до Москви іноземних делегацій, зокрема голови КНР Сі Цзіньпіна.

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Хто такий Денис Казанський

Денис Казанський - уродженець Донецька, український блогер, політичний оглядач і журналіст. Вимушений переселенець у зв'язку з війною на Донбасі. Автор книг про Донбас: "Чорна лихоманка", "Як Україна втрачала Донбас". Один з представників України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. У 2017 році увійшов до Топ-20 політичних блогерів України в Facebook за рейтингом Еспресо TV, пише Вікіпедія. Веде популяний youtube-канал.

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