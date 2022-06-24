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Загроза нападу Лукашенка на Україну: експерти ISW оцінили ймовірність сценарію

24 червня 2022, 11:56

Навчання військових Білорусі проводяться для того, щоб погрожувати українській державі, вважають в Інституті вивчення війни.

Лукашенко армія Білорусь
У Лукашенка обмежений військовий ресурс, він навряд чи зможе піти війною проти України - експерти / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

Республіка Білорусь та Росія продовжують тісну військову співпрацю. Білоруські навчання проводяться для того, щоб показати існування загрози українським прикордонним районам. Однак навряд чи вони вказують на реальну перспективу військового вторгнення військ РБ в Україну. Олександр Лукашенко має обмежені ресурси і не може направити їх на війну через ризики внутрішніх наслідків у своїй країні. Такої позиції дотримуються експерти Інституту вивчення війни (ISW).

У зведенні ISW йдеться про те, що сценарій прямої участі військ Білорусі у війні Росії проти України малоймовірний. Білоруські військові маневри частково спрямовані на те, щоб створювати загрозу українським прикордонним районам. Але навряд чи ситуація вказує на прагнення білорусів до реального підключення до бойових дій.читайте такожЛукашенко на низькому старті, або коли Білорусь відкрито вплутається у війну в Україні

"Ці навчання, безсумнівно, мають на меті створювати загрозу українським прикордонним районам, але навряд чи попереджають про реальну участь у бойових діях", - вказується у висновках Інституту.

На думку аналітиків, невизнаний глава Білорусі Олександр Лукашенко не може залучити військові ресурси, які обмежені. Крім того, таке рішення може призвести до негативних "внутрішніх наслідків" для його режиму.

Також в ISW підкреслили, що білоруські війська навряд чи зможуть діяти ефективно без підтримки з боку Росії, у якої, в свою чергу, немає необхідних резервів для наступу на Київ.

Дивіться відео ТСН – ЗСУ зміцнюються біля кордонів з Білоруссю

Загроза нападу Білорусі на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорили ризики сценарію військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, буде проведено перевірку боєготовності в чотирьох областях.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розсипався погрозами на адресу України. Він каже, що, якщо ЗСУ, мовляв, "перейдуть кордони республіки" і нібито "цілитимуться" в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук сказав, що Мінськ, мовляв, не воюватиме з Україною. Зміцнення військ на українському напрямку він назвав "розвитком держави".

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