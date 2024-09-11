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У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів

Юлія Закрепа
11 вересня 2024, 11:55
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Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані.
У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів
У Росії підлітки спалили військовий вертоліт / колаж: Главред, фото: unsplash, Telegram

У ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це "завдання" 5 мільйонів рублів.

Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя, передає Telegram-канал BAZA.

Після втечі з аеродрому - обидвох спіймали вже протягом години.

відео дня

"У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю - від нього залишився тільки хвіст", - пише канал.

У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів
У Росії діти спалили військовий літак / скріншот: t.me/glavredinfo

Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм нібито обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів(2,24 млн гривень).

Ба більше, вони також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень). Також відомо, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.

Що за вертоліт Мі-8?

Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

Знищення російських літаків

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російський Су-34 в Курській області. На території Курської області, під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

ГУР масштабно атакувало аеродром "Саваслейка". Внаслідок атаки знищено три літаки, ще п'ять зазнали пошкоджень. За даними ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МіГ-31К/И та два літаки Іл-76. Також українські захисники пошкодили близько п'яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И.

Під Волгоградом розбився російський винищувач Су-34. Міністерство оборони країни-агресорки заявило, що екіпажу літака вдалося катапультуватися. У Міноборони РФ також уточнили, що політ виконувався без боєкомплекту.

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