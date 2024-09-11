У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів

У ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це "завдання" 5 мільйонів рублів.
Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя, передає Telegram-канал BAZA.
Після втечі з аеродрому - обидвох спіймали вже протягом години.
"У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю - від нього залишився тільки хвіст", - пише канал.
Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм нібито обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів(2,24 млн гривень).
Ба більше, вони також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень). Також відомо, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.
Що за вертоліт Мі-8?
Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".
Знищення російських літаків
Нагадаємо, що ЗСУ знищили російський Су-34 в Курській області. На території Курської області, під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
ГУР масштабно атакувало аеродром "Саваслейка". Внаслідок атаки знищено три літаки, ще п'ять зазнали пошкоджень. За даними ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МіГ-31К/И та два літаки Іл-76. Також українські захисники пошкодили близько п'яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И.
Під Волгоградом розбився російський винищувач Су-34. Міністерство оборони країни-агресорки заявило, що екіпажу літака вдалося катапультуватися. У Міноборони РФ також уточнили, що політ виконувався без боєкомплекту.
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