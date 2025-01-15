Білорусь може стати 'розмінною монетою': названо ціль РФ на мирних переговорах

Росія може виставити поглинання Білорусі як перемогу для свого населення та готувати грунт для майбутніх агресій проти України, зазначив Бульба.

https://glavred.net/world/belarus-mozhet-stat-razmennoy-monetoy-nazvana-cel-rf-na-mirnyh-peregovorah-10630910.html Посилання скопійоване

Названо ціль РФ на мирних переговорах щодо України та роль Білорусі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Бульба:

Росія активно просуває Лукашенка в ролі миротворця

Мінськ, на думку Путіна, міг би стати ідеальним майданчиком для майбутніх переговорів

Путін може виставити поглинання Білорусі як перемогу і накопичувати сили для нового нападу на Україну

Навколо так званої Союзної держави останнім часом спостерігається активізація певних процесів, які можуть свідчити про можливе поглинання Білорусі Росією. Водночас варіанти компенсації за домовленості щодо України можуть бути різними, оскільки кожна сторона має власні інтереси. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба.

За його словами, Росія наполегливо просуває ідею, що Олександр Лукашенко повинен стати суб’єктом переговорів між Росією та Україною. Це, зокрема, пояснює нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського, який поставив під сумнів суб’єктність Лукашенка, вказавши на залежність Білорусі від Кремля.

Зеленський також підкреслив, що з території Білорусі запускаються російські ракети, незважаючи на її формальну незалежність.

"Таким чином, Зеленський підриває фундамент, згідно з яким би на переговорах з Україною сиділи б дві Росії, а не одна. Адже очевидно, що Лукашенко представлятиме інтереси Путіна", - сказав політик.

Сергій Бульба зазначив, що Путін міг сприймати Мінськ як зручний майданчик для переговорів, де він почувався б комфортно, зокрема на тлі міжнародного тиску та ордера на його арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Мінськ, на його думку, міг би стати місцем, де ці фактори не матимуть значення. Путін, імовірно, розглядає такі переговори як своєрідну нову Ялтинську угоду, подібну до тієї, що була укладена в 1945 році.

"Однак реалізація цього сценарію може зіткнутися з опором інших країн. Наприклад, Трамп, який заявляв, що "розв'яже конфлікт за 24 години" після своєї інавгурації, вже уточнює, що на це може піти щонайменше півроку. Це показує, що плани Путіна можуть бути скориговані непередбачуваними факторами, включно з позицією майбутніх лідерів західних країн", - підкреслив експерт.

Бульба також наголосив, що Білорусь фактично втратила свою суб’єктність, ставши повністю залежною від Москви. Лукашенко діє в інтересах Кремля, але залишається відкритим питання, чи визнають інші країни можливу угоду, яка може зробити Білорусь "розмінною монетою".

"І Україна, і Росія зараз явно не готові йти на поступки. Україна не погодиться з поразкою, а Росія, судячи з усіх ознак, не збирається зупинятися. Ми бачимо, що економіка Росії продовжує переводитися на рейки воєнного часу. Військово-промислові підприємства працюють у три зміни, цілодобово, без вихідних. Це говорить про те, що Путін навіть у разі перемир'я буде готовий відновити бойові дії, коли вважатиме це вигідним", - повідомив Бульба.

За його словами, якщо Путін погодиться на перемир’я, то, ймовірно, лише в обмін на часткове послаблення санкцій. Хоча санкції не спричинили обвалу російської економіки, їхній вплив очевидний. У такій ситуації поглинення Білорусі може стати для Путіна своєрідним "втішним призом", який він представить російській громадськості як перемогу. Це також дасть Кремлю час на економічне та політичне освоєння нового активу.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Бульби Главреду про вибори у Білорусі:

"Поглинання також дозволить Росії ввести свої компанії, почати приватизацію білоруських активів і накласти свій контроль на ключові сфери економіки. Поки Росія буде зайнята цим, вона може тимчасово знизити зовнішню військову активність, але це не означає відмови від майбутньої агресії після закінчення президентської каденції Трампа", - сказав він.

Бульба підкреслив, що після закріплення впливу в Білорусі Росія може знову розпочати війну, зокрема з білоруської території. Лукашенко вже зараз використовує цю ситуацію у своїх інтересах, поширюючи в Європі та США наратив про те, що без нього Білорусь може втратити незалежність.

"Цей аргумент пов'язаний із загрозою, що в разі падіння режиму Лукашенка російські війська швидко займуть Гродно і Брест. А, Заходу, мовляв, це не потрібно", - резюмував політик.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Ситуація на кордоні із Білорусією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил РБ на прикордонні з Україною території, з яких їх було виведено у вересні-жовтні 2024 року.

З 8 січня в Білорусі під керівництвом голови Гомельського райвиконкому розпочнуться військові навчання поблизу українського кордону, інформує Міністерство оборони Білорусі. За даними пресслужби відомства, навчання триватимуть до 31 січня, тобто на тиждень після президентських виборів, запланованих на 26 січня.

Росія може знову використати територію Білорусі для нанесення ударів по Україні, зауважив військовий експерт і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Інші новини:

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред