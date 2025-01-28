Знищені десятки дронів і 3,2 т палива: стали відомі наслідки удару по складу БПЛА в РФ

Удар по російському складу з дронами був нанесений ракетами Storm Shadow/SCALP.

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Стали відомі наслідки удару по складу БПЛА в РФ/ колаж: Главред, фото: скрін

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Удар по складу дронів в Орловській області РФ був нанесений ракетами Storm Shadow/SCALP

Внаслідок удару були знищені десятки дронів "Герань-2" і 3,2 т палива до них

Удару по складу безпілотників в Орловській області країни-агресорки Росії було завдано трьома крилатими ракетами Storm Shadow.

Внаслідок атаки, яка відбулася 26 січня, були знищені десятки ударних дронів, бойові частини до них, а також понад три тонни палива для безпілотників. Подробиці про наслідки атаки 28 січня повідомив Telegram-канал "Досье шпиона".

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За даними Telegram-каналу, 26 січня ракетний удар було завдано за місцем великовузлового складання і складу БПЛА "Герань-2" у районі села Велика Чернь у Болхівському районі Орловської області Росії.

Зазначається, що удару було завдано трьома крилатими ракетами повітряного базування британсько-французького виробництва Storm Shadow/SCALP.

Внаслідок цього, згідно з даними "Досье шпиона", російські окупанти зазнали таких втрат:

24 одиниці БПЛА "Герань-2";

44 бойові частини БПЛА "Герань-2";

30 одиниць БПЛА "Пародія";

3,2 тонн палива для БПЛА.

Постраждалих немає, зазначає Telegram-канал.

Вибухи в РФ – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія у ніч на 24 січня була у вогні – Москва і чотири області були під потужною атакою дронів. Під Москвою, а також у Курській, Брянській, Бєлгородській і Рязанській областях лунають вибухи.

Також раніше повідомлялося, що Росія розбомбила власне село у Курській області – окупанти скинули 14 КАБів. Країна-агресорка Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня в Рязані прогриміли вибухи, небо "палало" – українські дрони добивали НПЗ. Місцева влада вкотре намагається приховати невтішні для РФ наслідки атаки.

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