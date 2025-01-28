Знищені десятки дронів і 3,2 т палива: стали відомі наслідки удару по складу БПЛА в РФ

Коротко:
- Удар по складу дронів в Орловській області РФ був нанесений ракетами Storm Shadow/SCALP
- Внаслідок удару були знищені десятки дронів "Герань-2" і 3,2 т палива до них
Удару по складу безпілотників в Орловській області країни-агресорки Росії було завдано трьома крилатими ракетами Storm Shadow.
Внаслідок атаки, яка відбулася 26 січня, були знищені десятки ударних дронів, бойові частини до них, а також понад три тонни палива для безпілотників. Подробиці про наслідки атаки 28 січня повідомив Telegram-канал "Досье шпиона".
За даними Telegram-каналу, 26 січня ракетний удар було завдано за місцем великовузлового складання і складу БПЛА "Герань-2" у районі села Велика Чернь у Болхівському районі Орловської області Росії.
Зазначається, що удару було завдано трьома крилатими ракетами повітряного базування британсько-французького виробництва Storm Shadow/SCALP.
Внаслідок цього, згідно з даними "Досье шпиона", російські окупанти зазнали таких втрат:
- 24 одиниці БПЛА "Герань-2";
- 44 бойові частини БПЛА "Герань-2";
- 30 одиниць БПЛА "Пародія";
- 3,2 тонн палива для БПЛА.
Постраждалих немає, зазначає Telegram-канал.
Вибухи в РФ – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Росія у ніч на 24 січня була у вогні – Москва і чотири області були під потужною атакою дронів. Під Москвою, а також у Курській, Брянській, Бєлгородській і Рязанській областях лунають вибухи.
Також раніше повідомлялося, що Росія розбомбила власне село у Курській області – окупанти скинули 14 КАБів. Країна-агресорка Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії.
Нагадаємо, у ніч на 26 січня в Рязані прогриміли вибухи, небо "палало" – українські дрони добивали НПЗ. Місцева влада вкотре намагається приховати невтішні для РФ наслідки атаки.
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