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У Макрона виправдалися після заяви щодо "поступок" Путіну

11 червня 2022, 18:49

Влада Франції не має наміру йти на поступки Росії і хоче, що Україна виграла війну і відновила свою територіальну цілісність.

Франція, Прапор
У Макрона висловилися про війну / pxhere.com

Влада Франції не має наміру йти на поступки Росії і хоче, щоб Україна виграла війну і відновила свою територіальну цілісність, заявив представник французького президента, повідомляє Reuters.

Україна і східноєвропейські союзники розкритикували президента Франції Еммануеля Макрона після його заяви про те, що важливо не "принижувати" Росію, щоб після завершення бойових дій можна було знайти дипломатичне рішення для її виходу з ізоляції.

"Як сказав президент, ми хочемо перемоги України. Ми хочемо відновлення територіальної цілісності України", - сказав представник президента у відповідь на запитання журналістів про коментарі Макрона.

Французький президент неодноразово спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним після розв'язання ним широкомасштабної війни в Україні про припинення вогню і організацію переговорів між Києвом і Москвою.

"У тому, що говорить президент, немає духу поступок ні Путіну, ні Росії. Коли він говорить із ним прямо, це не компроміс, а те, щоб сказати, як ми бачимо певні речі", - сказав чиновник.

На Заході побоюються перемоги України над Росією

В американському виданні Politico 16 травня вийшла стаття під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що невдачі Москви на полі бою можуть у підсумку призвести до перемоги Києва. І це лякає деяких політиків на Заході, які прагнуть відновити відносини з Російською державою і побоюються ядерної ескалації. За даними журналістів, деякі з них виступають за завершення війни "зі збереженням обличчя Москві", навіть, мовляв, шляхом поступок Україною своїх територій.

В офісі президента України заявили, що завершити війну, "зберігши обличчя Москві", неможливо після військових злочинів військ РФ у Бучі та Маріуполі. Радник Банкової Подоляк сказав, що якщо деякі західні політики хочуть віддати Росії свої території, то це проблема їхніх виборців.

Пізніше в The New York Times вийшов матеріал про те, що Україна нібито не зможе перемогти Росію і повернути окуповані 8 років тому Москвою території. Як стверджують журналісти, Путін, володіючи ядерною зброєю, на поступки не піде.

Італія 19 травня подала в ООН "мирний план" по завершенню війни РФ проти України. Документ включає припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, швидкий вступ України в ЄС без інтеграції в НАТО, договір по Криму і Донбасу, а також нову угоду про мир і безпеку в Європі.

4 червня CNN повідомив, що США, Великобританія і Європа обговорюють план закінчення війни Росії проти України. Йдеться про пошук моделі, яку можна було б запропонувати Києву. Обговорювався і план Італії. На думку журналістів, механізм, який може припускати втрату Українською державою своїх територій, не влаштовує ні Київ, ні Вашингтон.

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військова агресія РФ Еммануель Макрон новини Франції
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