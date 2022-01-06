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Вимагають референдум: у РФ запропонували під шумок "віджати" Казахстан

6 січня 2022, 16:14

"Геніальною" ідеєю відзначився депутат Державної Думи Росії.

Султан Хамзаєв
Султан Хамзаєв запропонував провести референдум про приєднання Казахстану до РФ / facebook.com/sultan.hamzaev

Член Комітету Державної Думи РФ з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв закликав приєднати Казахстан до РФ.

За його словами, Росія нібито є "історичною батьківщиною" Казахстану, а обговорення цього питання необхідно винести на референдум. Про це Хамзаєв написав у себе в Facebook.

Депутат Держдуми назвав Центральну Азію "російською землею", зазначивши, що в мережі вже йде обговорення можливого возз'єднання Казахстану з Росією.

"Особисто моя позиція, як громадянина Російської Федерації, незалежно від політики і посад. Підтримую проведення референдуму в Казахстані про возз'єднання Казахстану з історичною батьківщиною - Росією", - написав російський політик.

Ситуація в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

Ситуація в країні вже п'ять днів тільки погіршується-5 січня через невтихаючі акції протесту президент Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану по всьому Казахстану, а силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників.

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Автор: Сергій Кущ
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