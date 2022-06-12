"Бажаю поразки у війні проти України": глава МЗС Латвії потролив росіян

Едгарс Рінкевічс / Facebook / edgars.rinkevics

Міністр закордонних справ Латвія Едгарс Рінкевічс привітав з Днем Росії громадян країни-окупанта.

При цьому він побажав РФ поразки в загарбницькій повномасштабній війні проти України. Відповідний пост латвійський міністр розмістив в Twitter.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії: бажаю поразки в агресивній війні проти України", – написав він.

При цьому глава МЗС Латвії побажав росіянам відмовитися від імперських амбіцій і побудувати в майбутньому "сучасну, демократичну і правову державу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент Латвії Егілс Левітс заявив про необхідність постійної військової бази НАТО в країні.

За його словами, це "абсолютно" необхідно для захисту країни від будь-якої потенційної російської агресії.

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