УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Та хоч три ноги втрать": у РФ водій маршрутки погрожував битою нахабному безногому окупанту

3 серпня 2022, 15:18

Окупант, який позбувся ніг на війні проти України, захотів безкоштовно проїхатися в маршрутці, але водій його швидко "надоумив".

нахабний безногий окупант у Пскові
У Пскові нахабному безногому окупанту погрожували битою / Колаж фото Reuters, скріншот

У російський Псков повернувся безногий окупант, який намагався воювати проти України, але постраждав сам. Йому битою погрожував місцевий водій маршрутки, а пасажири тихенько реготали. Відео розлетілося в Мережі.

Весь цей інцидент почався з того, що окупант вирішив проїхати в громадському транспорті безкоштовно, аргументуючи це тим, що він втратив в Україні свої ноги.

"- Я воював, діду!- Я радий за тебе. Потрібно було не воювати! - Я ноги втратив, діду!- Та хоч три втрать, мені то що. - А як же нацисти, діду?! Вони дітей їдять! За що я втратив свої ноги? - Напевно за сім'ю свою, але нічого не вийшло", - спілкуються окупант і водій.

В цей час один з пасажирів сказав водієві, щоб він "притиснув" вояку. А окупант почав погрожувати маршрутчику тим, що "покличе своїх".

Але водій не злякався, а взяв у руки биту і вийшов до неспокійного вже колишнього солдата. Але тут щось пішло не так і окупант відразу ж позадкував назад, благаючи його не чіпати.

"Ні-ні, діду, давай без цього", - рознився окупант.

Ось відразу видно, як насправді росіяни цінують своїх "захисників" і співчувають їм.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

Інші новини:

війна в Україні Pskov російське вторгнення Росія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:34

Спокуса в пальто: Анна Тринчер в честь дня народження порадувала фанатів фото без ліфчика

16:21

У Туреччині відповіли відмовою на бажання Путіна щодо Bayraktar для РФ - посол УкраїниВідео

16:19

Прикмети на 4 серпня: 3 заборони не можна порушувати в день Марії, щоб біду в будинок не впуститиВідео

16:02

Економіст пояснив, коли ще сильніше в Україні зростуть ціни на продуктиВідео

15:49

Зеленський не виключив відносин з Росією після війни: "все буде залежати від РФ"Відео

Реклама
15:48

Меньшова розповіла, як Галкін поплатився за підтримку України

15:48

"Корса" наводила Гради на будинки: ЗСУ ліквідували відому терористку "ДНР"Відео

15:45

Ріанна в нижній білизні показала першу фотосесію через 2 місяці після пологів

15:42

День Марії Магдалини 2022: дата і традиції свята

15:39

"Ніхто їх не визнає": експерт пояснив, що чекає на Росію через референдуми в Україні

15:28

Соромно до жаху: слабкі сторони, про які знаки зодіаку воліють мовчатиВідео

15:18

"Та хоч три ноги втрать": у РФ водій маршрутки погрожував битою нахабному безногому окупантуВідео

15:11

"Лукашенко може самостійно завдати ударів по Україні": експерт оцінив ризики вторгнення Білорусі

14:59

Морпіхи влаштували засідку на Донбасі: знищили 15 окупантів і взяли полоненихВідео

14:42

"У російської армії будуть великі проблеми": Жданов розповів, як ЗСУ знущаються над окупантамиВідео

14:39

Що не можна садити після часнику, щоби не занапастити урожайВідео

14:33

Окупанти потрапили в оточення на двох напрямках: експерт розкрив деталіВідео

14:29

Українські воїни "задвохсотили" воронезького колишнього кандидата в депутати Держдуми

14:22

Олена Кравець зі сльозами на очах розповіла про останній кастинг з Русланою ПисанкоюВідео

14:21

Найбільш високооплачуваний голос Москви озвучив "хотілки" ПутінаПогляд

Реклама
13:59

У ЗСУ пояснили, скількох ще чоловіків можуть мобілізувати в армію в разі потреби

13:55

Окупанти приречені: у ЗСУ обіцяють нові "бавовни" на ХерсонщиніВідео

13:53

2 універсальні сумки для жінок після 40 років, які можна носити роками і до всьогоФото

13:44

Путін - "шизофренік", а Медведєв "злетів з катушок": депутат РФ про "божевільність" верхівки КремляВідео

13:34

Павло Зібров показав свій розкішний будинок і розповів, чому скасувалося весілля дочки

13:29

У США запропонували вигнати РФ з Радбезу ООН і замість неї прийняти УкраїнуВідео

13:17

Окупанти збідніли за добу на 91 млн доларів: ЗМІ підрахували, на яку суму ППО ЗСУ збило ракетиВідео

13:14

Вічний кашель і задишка: де категорично не можна сушити речі, щоб не нашкодити здоров'ю

13:10

"Жест доброї волі": Андрусів розповів, за яких умов Україна може повернути Херсон

13:06

"Забула, хто тебе в люди вивів?": у Росії почалася істерика через Вайкуле з українським прапором

13:00

Гороскоп на завтра, 4 серпня 2022: Тільцям - грошова удача, Терезам - плітки, Водоліям - недругиВідео

12:58

"Росію розірвуть на шматки": Данілов спрогнозував розвал РФ після війни в Україні

12:56

Випадає волосся і можна померти: які кабачки їсти не можна

12:47

Вечірка з вогником: на Херсонщині ЗСУ підняли в повітря два склади з боєприпасами окупантів

12:36

Сім вантажівок з БК та два автомобілі охорони злетіли в повітря біля кордону з РФ: кадри спецоперації ЗСУВідео

12:18

І кахель знову сяє: як почистити шви між плиткою від клею, нальоту та цвілі

12:10

"Тіктокери" Кадирова потрапили на передову під Соледаром та одразу здалися в полон ЗСУВідео

12:08

Сиротами залишилися двоє крихіток: у боях з окупантами геройськи загинув український офіцер-танкіст

11:29

Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю МАГАТЕ: ситуація погіршується щодняВідео

11:29

Експерти розповіли, чи підвищать податки в Україні через дефіцит бюджету

Реклама
11:17

Пентагон викрив брехню Росії про знищення комплексів HIMARSВідео

11:10

"У їхніх планах - 6-10 серпня": експерт розповів, коли і де почнеться наступ РФ на південьВідео

10:58

ЗСУ ліквідували бравого єфрейтора з депресивної російської глибинки

10:54

Удари по мостах змінили плани недоГітлераПогляд

10:47

"Ми не впораємося": Україні катастрофічно не вистачає зброї - АрестовичВідео

10:38

Доведеться потерпіти: зливи з грозами в Україні змінить 32-градусна спека

10:22

Нікітюк зворушила мережу до сліз історією про біженців з Маріуполя

10:06

"Зовсім не схожі на людські": Волочкова без бюстгальтера налякала людей

09:55

В мене погана новина - вони не зупинятьсяПогляд

09:50

Шредер зустрівся з Путіним і заявив, що Кремль хоче переговорів про завершення війниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти