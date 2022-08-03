"Та хоч три ноги втрать": у РФ водій маршрутки погрожував битою нахабному безногому окупанту

У Пскові нахабному безногому окупанту погрожували битою / Колаж фото Reuters, скріншот

У російський Псков повернувся безногий окупант, який намагався воювати проти України, але постраждав сам. Йому битою погрожував місцевий водій маршрутки, а пасажири тихенько реготали. Відео розлетілося в Мережі.

Весь цей інцидент почався з того, що окупант вирішив проїхати в громадському транспорті безкоштовно, аргументуючи це тим, що він втратив в Україні свої ноги.

"- Я воював, діду!- Я радий за тебе. Потрібно було не воювати! - Я ноги втратив, діду!- Та хоч три втрать, мені то що. - А як же нацисти, діду?! Вони дітей їдять! За що я втратив свої ноги? - Напевно за сім'ю свою, але нічого не вийшло", - спілкуються окупант і водій.

В цей час один з пасажирів сказав водієві, щоб він "притиснув" вояку. А окупант почав погрожувати маршрутчику тим, що "покличе своїх".

Але водій не злякався, а взяв у руки биту і вийшов до неспокійного вже колишнього солдата. Але тут щось пішло не так і окупант відразу ж позадкував назад, благаючи його не чіпати.

"Ні-ні, діду, давай без цього", - рознився окупант.

Ось відразу видно, як насправді росіяни цінують своїх "захисників" і співчувають їм.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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