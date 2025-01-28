'Зіграла' за ЄС: Угорщина не наклала вето на продовження санкцій проти РФ

Гарантії з боку Євросоюзу задовільнили вимоги Угорщини, через що санкції проти РФ продовжили.

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Угорщину влаштували гарантії від ЄС, тому Росія і надалі буде під санкціями / Колаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official, УНІАН

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Угорщина не стала на заваді продовження санкцій проти Росії

ЄС зобов'язався захистити цілісність енергетичної інфраструктури

27 січня очільники МЗС країн Європейського Союзу заслухали представників Угорщини через загрозу накладання вето на рішення про продовження санкцій проти країни-агресорки Росії на 6 місяців.

Представники Будапешту виставили вимогу щодо отримання гарантій захисту газо- та нафтопроводів для збереження цілісності енергетичної інфраструктури ЄС.

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В результаті наради, як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, його країна отримала бажані гарантії від Європейського союзу, тому вето на продовження санкцій РФ Угорщина накладати не буде.

"Вони чітко дали зрозуміти, що цілісність енергетичної інфраструктури, яка постачає енергоносії до країн-членів ЄС, є питанням безпеки для ЄС в цілому. Європейська Комісія також прагне отримати від України гарантії збереження постачання нафти до ЄС", - наголосив він.

Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Заяви Угорщини в контексті війни в Україні

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був невдоволений рішенням України припинити транзит російського газу. Дії Києва нібито є "агресивними та ворожими", тому Будапешт може "дати відсіч".

Через це згодом, як писав Главред, Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося, що до кінця січня Європейський Союз планував продовжити дію санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України. Однак цього разу Угорщина, яка раніше блокувала такі рішення, відмовилася від своєї позиції.

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Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

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