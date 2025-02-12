Суд у Німеччині дозволив екстрадицію українця, який утік від мобілізації

Запит на його екстрадицію українця надійшов у зв'язку з кримінальним провадженням.

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Суд у Німеччині дозволив екстрадицію українця / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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У ФРН прийняли запит на екстрадицію і взяли українця під варту

У суді вирішили, що відмова від військової служби "з міркувань совісті" не перешкода для екстрадиції

Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію українця, який стверджує, що він відмовився від мобілізації в Україні "з міркувань совісті". Про це 12 лютого повідомляє телеканал MDR.

Чоловік, прізвище якого медіа не називає, втік з України до Німеччини. Запит на його екстрадицію надійшов у зв'язку з кримінальним провадженням, відкритим після "погроз і фізичного нападу" на співробітника поліції під час взяття аналізу крові в українській лікарні.

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Коли у ФРН прийняли запит на екстрадицію і взяли українця під варту, він заявив, що в разі повернення в Україну його відправлять воювати, а він нібито "не хотів вбивати людей" і відмовився від військової служби "з міркувань совісті".

До Федерального верховного суду для оцінки можливості екстрадиції українця звертався Вищий земельний суд Дрездена (OLG).

Федеральні судді дійшли висновку, що відмова від військової служби "з міркувань совісті" не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава, якій передають особу, зазнала нападу із застосуванням збройної сили на порушення міжнародного права, а особа, яку екстрадують, "має очікувати призову на військову службу".

Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 лютого президент Володимир Зеленський детально пояснив ініціативу щодо запровадження річного контракту для залучення до армії українців віком 18-25 років.

Українська влада розглядає можливість збільшення кількості молоді в армії, зокрема через спеціальний однорічний контракт для осіб віком 18-24 роки. В інтерв'ю Reuters 7 лютого Зеленський наголосив, що це не є примусовою мобілізацією.

Водночас в Україні можуть знизити призовний вік до 21 року. Як зазначив колишній радник Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров в інтерв'ю BBC News Україна, країна, імовірно, буде змушена поступово зменшувати призовний вік, оскільки Росія за рахунок мобілізації та залучення найманців із КНДР може підтримувати високу інтенсивність бойових дій.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої в армію призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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