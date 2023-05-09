Струхнув і почав озиратися: Путіна налякала дивна "бавовна" на параді в Москві

Під час параду на Красній площі Володимир Путін виглядав явно не кращим чином.

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Володимир Путін на параді в Москві / скріншот

Під час параду на 9 травня в центрі Москви російський диктатор Володимир Путін нервово відреагував на гучний звук, який чітко пролунав в той час, коли він проходив біля Кремля з главами колишніх радянських республік.

При цьому Путін йшов попереду групи гостей, однак після того, як поруч пролунав гучний хлопок, він почав нервово озиратися і подивився на охорону і своїх гостей. Курйозний епізод вже опублікували в Мережі.

Зрештою Путін знайшов у собі сили продовжити рух і перекинувшись фразами з гостями пішов далі.

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Додамо, що під час параду на Красній площі Путін виглядав явно не кращим чином. Диктатор РФ був скутий, напружений і болісно вдивлявся вдалину.

Володимира Путіна налякала "бавовна" / скріншот

Нагадаємо, під час параду в Москві Путін заявив, що він пишається нападом на Україну і мріє про перемогу російських окупантів.

"Вирішальні для доль нашої Батьківщини битви завжди ставали священними, ми пишаємося тими, хто бере участь у спецоперації, зараз немає справи важливішої", - марить Путін.

При цьому на кадрах з параду засвітився і людина, яка носить валізу Путіна. Що в тій валізі – невідомо, проте в Мережі напевно будуть жартувати про екскременти.

Що цікаво, на "параді" був тільки один танк, та й то Т-34.

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