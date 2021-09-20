Стрілянина в Пермі: кількість жертв зросла, з'явилося фото вбивці

/ REUTERS

Стало відомо число жертв в результаті стрілянини, що сталася в понеділок, 20 вересня, в Пермському університеті РФ.

Вісім людей загинули при збройному нападі на Пермський університет, сам стрілець при затриманні поранений, повідомили у Слідчому комітеті Росії.

У повідомленні СКР наголошується, що на території одного з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету стрілянину по оточуючим вранці 20 вересня відкрив студент.

"Особу підозрюваного встановлено. При затриманні у зв'язку з наданням опору він був поранений", - йдеться в прес-релізі.

Додамо, що за даними росЗМІ, в результаті стрілянини постраждали 24 людини.

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Крім того, в Мережі вже опублікували фото ймовірного стрілка.

За попередніми даними, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.

Уточнюється, що він був озброєний турецькою гладкоствольною рушницею Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.

Як почалася стрілянина в Пермському університеті

У понеділок, 20 вересня, в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в будівлі Пермського державного університету.

Злочинець, який відкрив стрілянину в Пермському університеті забарикадувався в 8 корпусі.

Частина студентів і викладачів закрилися в аудиторіях.

При цьому рятуючись, люди вистрибували прямо з вікон.

"Маніфест" стрілка: про що він

Оприлюднена сторінка в соцмережах, де Стрілець поетапно розповідає, як збирався влаштувати стрілянину. У пості йдеться: "подія не є терактом (принаймні з юридичної точки зору).Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний.Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно".

Що відомо про долю пермського стрілка

За попередньою інформацією, нападник на вуз в Пермі живий і знаходиться в критичному стані.

Раніше в мережі повідомляли, що нападник на, важко поранений. Було опубліковано його фото.

/ t.me/bbbreaking

Пізніше Слідчому комітеті РФ уточнили, що хлопець, який відкрив стрілянину в Пермському вузі, чинив опір правоохоронцям при затриманні і був поранений. За іншими даними після перестрілки нападник помер на місці.

Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.