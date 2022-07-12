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"Моторошно уявити наслідки": в Москві засекретили адреси бомбосховищ

12 липня 2022, 23:24

Місцезнаходження бомбосховищ в столиці Росії "є державною таємницею".

Москва, розруха
У Москві засекретили адреси бомбосховищ / michalzak.net

У Москві місцева влада навідріз відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки нібито така інформація "є секретною", йдеться в повідомленні депутата Московської міської думи від КПРФ Євгена Ступіна в Telegram.

Місцевий депутат злякався "відповіді" по столиці РФ на тлі погроз російських політиків щодо ядерних ударів по інших країнах та подав запит про адреси бомбосховищ в Москві. Також політик хотів дізнатися, чи відповідають ці приміщення встановленим нормативам.

У відповідь заступник мера Москви Бірюков відправив Ступіну листа, в якому вказав, що місце розташування бомбосховищ у столиці "є державною таємницею".

"Тобто, де нам ховатися в разі НС, він повідомляти відмовився. Моторошно уявити, до чого може призвести така "секретність", коли в годину Х ніхто не знатиме, куди бігти", - зазначив Ступін.

Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.

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