В Італії заявили про "політичне рішення" війни в Україні: у Зеленського відповіли

Італійський міністр правий, коли каже, що аналіз подій на лінії фронту свідчить про необхідність ухвалити "політичне рішення", заявив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк відповів Гвідо Крозетто на пропозицію про "політичне" вирішення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут і визначити кінець війни в Україні може "політичний вибір". В Офісі президента України у відповідь закликали передати Україні необхідне озброєння, зокрема, літаки F-16.

Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті Corriere della Sera заявив, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут.

"На жаль, ніхто не знає, коли це закінчиться. Сьогоднішня ситуація зайшла в глухий кут, що змушує нас думати про довгі, якщо не дуже довгі часи. І я, звичайно, кажу це не із задоволенням. Український контрнаступ, як деякі з нас припускали, зіткнувся з різними труднощами. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому це може бути політичний вибір, що визначає кінець конфлікту", - сказав глава Міноборони Італії.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на слова Гвідо Крозетто. За його словами, італійський міністр правий, коли говорить, що аналіз подій на лінії фронту свідчить про необхідність ухвалити "політичне рішення".

"Це рішення дуже просте та відоме", - написав Подоляк у Twitter.

Зокрема, за його словами, потрібно:

ухвалити рішення про розблокування надання Україні авіації, включаючи літаки F-16;

розблокувати рішення про передачу далекобійних ракет;

ухвалити рішення про збільшення поставок сучасних систем ПРО і ППО.

"Всі ці рішення відомі, але головне – їхня своєчасність", - додав Подоляк.

За словами радника глави ОП, російських окупантів необхідно вибити з окупованих територій України військовим шляхом, а вторгнення Росії має зазнати тотального фіаско.

"Будь-який інший "політичний" результат стане крахом системи глобального порядку безпеки і тріумфом кривавих людожерів по всьому світу", - резюмував Подоляк.

Переговори про мир в Україні

Україна, США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн (всього 30 держав) візьмуть участь у мирних переговорах про завершення російсько-української війни. Захід відбудеться в Саудівській Аравії 5-6 серпня, повідомляє Wall Street Journal.

Є плани підключити до діалогу Китай - можливе прибуття переговірників з Пекіна. Агресора Росії на зустрічі не буде.

В Офісі президента України заявили, що на саміті обговорюватиметься формула миру Володимира Зеленського.

Мета - підключити країни Глобального Півдня до мирного завершення війни.

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