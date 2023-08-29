США із союзниками готують проєкт довгострокової військової підтримки України – ЗМІ

США хочуть переконати Кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться.

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США готують довгострокову допомогу Україні / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 24-я ОМБр

Союзники розглядають можливість довгострокової військової допомоги Україні для протистояння російській агресії.

Такі плани розробляються адміністрацією президента США Джо Байдена спільно із союзниками в Європі, йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Мета союзників полягає у гарантуванні того, що Росія не зможе перемогти Україну на полі бою.

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Водночас США разом із союзниками мають намір переконати Кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться.

Як уточнюється у матеріалі The Wall Street Journal, брак зброї та внутрішній політичний тиск перешкоджають таким зусиллям.

Військова допомога союзників України

Раніше США оголосили новий пакет допомоги для ЗСУ. У пакет увійшли боєприпаси для артилерії та систем ППО, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси у рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин та транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом із Україною підписали меморандум для ЗСУ.

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