Військовий експерт розповів, чи буде Росія відводити війська від ударів GLSDB

Росії, ймовірно, доведеться відводити війська на більш віддалену відстань після отримання Україною далекобійних ракет GLSDB. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
"Це залежить від кількості боєприпасів, які нам передадуть. Якщо на першому етапі їх буде небагато, то звичайно, що РФ спочатку і не буде реагувати на це", - говорить Грабський.
На думку експерта, Україна також має право на створення власних коштів озброєння. При цьому жодна з країн-партнерів не може вказувати на те, де і як наносити удари.
"Якщо я не помиляюся, світ навіть не зробив жодного зауваження, коли Україна вразила своїми силами і засобами об'єкт в Енгельсі. Тому сперечатися про те, чи дадуть нам таку можливість, не варто. Звичайно, ми не будемо нікого питати і будемо робити свою справу тими силами і засобами, які розроблені в Україні і створені саме для таких завдань", - вважає Грабський.
Як повідомляв Главред, Україна має зброю, якою можна знищувати цілі на території країни-агресора Російська Федерація. Ніхто не забороняє Києву знищувати ворожі цілі озброєннями Українського Виробництва. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Водночас, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус з президентом України Володимиром Зеленським з приводу використання зброї, наданої Україні Заходом. За його словами, це озброєння не буде використано для атак по території Російської Федерації.
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