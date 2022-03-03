США не створюватимуть безпольотну зону над Україною, щоб уникнути війни з РФ – Псакі

США не збираються створювати безпольотну зону над Україною/ Reuters

Сполучені Штати Америки не планують створювати безпольотну зону над Україною, адже такий крок загрожує війною з Росією.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джейн Псакі під час пресконференції.

"США не збираються створювати безпольотну зону над Україною. Це загрожує війною з РФ. Вашингтон хоче уникнути саме цього", – заявила Псакі.

Раніше повідомлялося, що у США допускають забезпечення безполітної зони над Україною. Таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер. Попри занепокоєння, що це втягне НАТО у прямий конфлікт з РФ, це, на думку Волкера, все ж можна зробити за прикладами попередніх операцій.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден хоче виділити на підтримку України 32,5 мільярда доларів. З відповідним зверненням Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу США.

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