Франція оголосила дату наступних перемовин щодо миру в Україні: подробиці

Зустріч запланували в Лондоні на наступний тиждень.

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Переговори набирають обертів / Колаж: Главред, фото: МЗС України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Наступний раунд перемовин щодо завершення війни в Україні відбудеться в Лондоні

Зустріч відбудеться на основі переговорів у Парижі

У процесі беруть участь США, Франція, Великобританія, Німеччина та Україна

Наступний раунд перемовин, спрямованих на завершення війни в Україні, відбудеться в Лондоні наступного тижня. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після зустрічі представників США, Франції, Великої Британії, Німеччини та України, яка пройшла 17 квітня в Парижі.

"Ці дуже відкриті, дуже щирі обговорення сприяли просуванню в роздумах європейців, українців і американців, які домовилися зустрітися знову наступного тижня в Лондоні, щоб продовжити діалог на цій основі – з тим, щоб ми могли сподіватися вже незабаром досягти припинення вогню, на яке українці вже погодилися і на яке ми сподіваємося, що Росія також погодиться", – повідомив Барро. відео дня

Він також наголосив на важливості залучення європейських країн до процесу переговорів: "Довгий час існували побоювання, що європейці не братимуть участі в переговорах – але сьогодні саме в Парижі європейці, американці та українці вперше зібралися разом".

За словами міністра, як нещодавні обговорення, так і запланована зустріч у Лондоні свідчать про те, що Європа має реальне місце за столом переговорів.

Крім того, Барро зазначив, що США готові говорити про гарантії безпеки для України, однак їхній конкретний зміст буде визначатися у ході перемовин, які повинні привести до "міцного та тривалого миру, починаючи з повного припинення вогню".

Переговори у Парижі - що відомо

Як повідомляв Главред, у четвер, 17 квітня, в Єлисейському палаці в Парижі відбулася зустріч української делегації з представниками країн "коаліції рішучих". Сторони обговорили умови перемир’я, введення іноземного військового контингенту та гарантії безпеки для України.

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не відмовиться від окупованих територій, не погодиться на обмеження своєї обороноздатності та має право сама обирати союзників.

Крім того у МЗС наголосили, що Україна ніколи не відмовиться від окупованих територій, не погодиться на обмеження своєї обороноздатності та має право сама обирати союзників.

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Хто такий Жан-Ноель Барро? Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

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